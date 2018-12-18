欧冠16强．红军遇拜仁．克洛普：有趣对决 利物浦主帅克洛普曾于2011/12赛季率领多特蒙德夺得德甲联赛冠军，为近8季唯一曾阻止拜仁在德国的霸业之人，此番他将率领红军对战自己熟悉无比的死敌。

（尼昂18日讯）欧冠16强对阵形势周一尘埃落定，当中将上演赛史首度德英互相对决，曼联与法甲班霸巴黎圣杰门狭路相逢。

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利物浦主帅克洛普曾于2011/12赛季率领多特蒙德夺得德甲联赛冠军，为近8季唯一曾阻止拜仁在德国的霸业之人，此番他将率领红军对战自己熟悉无比的死敌。

“很高兴能重返故土，这将是艰难，但同时也是有趣的对战，我和子弟兵们将期待双方比赛时刻的到来。”克洛普表示，“因此现在我们将作好准备，并希望到时能全员健康出战。”

曼市对手相对较弱却不轻敌与利物浦和托登罕热刺（对多特蒙德）相比，曼市的德甲对手锡尔克则相对较弱，但曼市足球总监贝吉里斯坦仍认为蓝月亮闯关不易。

“在联赛表现挣扎的球队往往在欧冠表现出色。”贝吉里斯坦解释道，“而冬休后的德甲球队往往都非常危险。”

大巴黎尊重曼联

而唯一没遇上德甲球队的曼联，却需与圣杰门竞逐8强门票，在小组赛与利物浦对战1胜1负不分轩轾的大巴黎主帅图赫尔在受访时仍对红魔和主帅穆里尼奥表示尊重。

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“他们（曼联）在欧冠有丰富的经验，而且还赢了数次（冠军），而在老特拉福的比赛总是无比艰难。”图赫尔说，“穆尼利奥同样也是在欧冠经验老道的主帅，因此这将是巨大的挑战。”

C罗遇前东家宿敌

另外祖云杜斯将对阵西甲劲旅马德里体育会，“C罗”罗那多将重返马德里与旧东家死敌再度对决。

对此祖云副主席内德维德表示，“马体会防守强大、难以对付，这将是艰难的对决。”

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而另2支西甲豪门巴塞罗纳和皇家马德里则分别对战里昂和阿积士，签运相对较佳，但后2者在小组赛分别面对英超和德甲冠军曼市和拜仁皆能力保不败，同为唯2不败的小组副盟球队，里昂更是曾让蓝月亮吞下赛季首败。

里昂主帅吉内西奥说，“我们（里昂）需在2场比赛皆交出出色表现，但我们能够做到，我们在对决曼市时就做到了。”另外1场16强对决则是意甲劲旅罗马对葡超冠军波图。

欧洲冠军杯足球联赛

16强对阵形势

锡尔克（德）对曼市（英）

马德里体育会（西）对祖云杜斯（意）

曼联（英）对巴黎圣杰门（法）

托登罕热刺（英）对多特蒙德（德）

里昂（法）对巴塞罗那（西）

罗马（意）对波图（葡）

阿积士（荷）对皇家马德里（西）

利物浦（英）对拜仁慕尼黑（德）

（注：前者先主后客;首回合2019年2月12至13日以及2月19至20日;次回合3月5至6日以及3月12至13日）