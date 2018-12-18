4日人百年墓碑引关注‧日派员视察两广义山 彭亨文冬两广义山葬有4个日本人墓碑，具有百年历史，引起了日本大使馆的关注，派出官员到来了解和收集资料。

黄源（左三）讲解发现日本人墓地的经过。右一起为山川贤治，小山刚弘，翻译员。左一起为李达蔚，何荣璋。（图：星洲日报）

（彭亨‧文冬18日讯）彭亨文冬两广义山葬有4个日本人墓碑，具有百年历史，引起了日本大使馆的关注，派出官员到来了解和收集资料。

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日本大使馆书记官小山刚弘和驻槟城领事山川贤治今日上午在一名翻译员陪同下抵达，受到文冬两广义山管理委员会主席黄源、署理主席王润清、财政李达蔚、秘书何荣璋和义山管理员凌彪等人的接待，带领他们前往日本人墓地视察和拍照作档案。

这4个墓地的墓碑一些模糊不清，隐约看到雕刻的一两个字，其中一个墓碑的名字则清楚刻着“宫崎伊玉郎”。

黄源表示，由于日本人墓地地点偏僻，直到近几年才被人发现，新闻见报后也引起了一些历史研究工作者的注意和到来考察。

拟为4墓拾金

他在交流时也提到，为免历史悠久的日本人墓碑遭到破坏，该会建议为4个坟墓拾金，把墓碑置放在两广义山的文物馆作纪念，又或日本大使馆移坟到日本人的墓园重新安奉。

小山刚弘表示，他们这趟之行主要是收集资料，并会考虑黄源所提出的各项建议。

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日本大使馆非常关注和重视先贤在海外谋生的史料，也在大马全国各地进行了文物史料的收集，因此当得知文冬两广义山发现4个日本人墓碑，便特地到来视察。