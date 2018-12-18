英联赛杯．伦敦双雄防线几乎废了．枪手热刺对攻 阿申纳周末联赛遭弱旅南安普敦踢进3球，最终以2比3落败痛失22场不败纪录，主因便是后卫伤兵满营，导致防线漏洞百出。虽然中卫柏巴斯塔托普罗斯将解禁复出，但主力右卫贝莱林在联赛小腿拉伤，令人选已捉襟见肘的枪手主帅头痛不已。而托登罕近几场中前场埃里克森、卢卡斯莫拉、孙兴慜和凯恩等人多点开花，将令处于混乱的阿申纳防线无所适从。

解禁复出的中卫柏巴斯塔托普罗斯，将是千疮百孔的阿申纳防线一大仰赖主力。（法新社档案照）

（英国．伦敦17日讯）英格兰联赛杯8强周三焦点战，阿申纳将坐镇酋长球场与北伦敦死敌托登罕热刺展开德比大战，刚被打破不败金身的枪手，能否迅速振作“拔”刺，或是旧伤未愈，再遭“刺”伤？

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阿申纳周末联赛遭弱旅南安普敦踢进3球，最终以2比3落败痛失22场不败纪录，主因便是后卫伤兵满营，导致防线漏洞百出。虽然中卫柏巴斯塔托普罗斯将解禁复出，但主力右卫贝莱林在联赛小腿拉伤，令人选已捉襟见肘的枪手主帅头痛不已。而托登罕近几场中前场埃里克森、卢卡斯莫拉、孙兴慜和凯恩等人多点开花，将令处于混乱的阿申纳防线无所适从。

热刺攻击线多点开花

不过，托登罕本身防线亦面临大面积伤病，维尔通亨领衔3名中卫和万金油戴尔等人伤缺，左卫本戴维斯在周六联赛对伯恩利比赛中还得客串中卫，虽最终以1比0零封对手，但此番遇上实力更高一等的阿申纳，将难以力保不失，或将演变成进球大战。

双方在联赛杯共交手13回，阿申纳以7胜3和3负占优，而在12月初在英超的北伦敦德比大战，枪手最终以4比2击退少1人完赛的托登罕热刺。

蓝狮主力出击樱桃

另一边厢，气势如虹的切尔西将在主场与“樱桃”伯恩茅斯竞逐4强门票。蓝狮在联赛杯前2场在替补出阵下，皆以1球小胜利物浦和德比郡，但在上周中欧联已进行轮换下，此轮杯赛切尔西主帅萨里或会派出已获得充分休息的主力战将，这将令客队无可乘之机。

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与近7场仅1胜、状态严重下滑的伯恩茅斯相比，切尔西在伦敦德比吞下赛季首败后，近6场5胜1和，期间还曾打破曼市的联赛不败金身，如此强横气势，非联赛5战豪门全败的樱桃能敌。

双方在这赛季联赛中首度对决，最终切尔西主场以2比0打败伯恩茅斯全取3分。