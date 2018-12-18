狮城基设保护法生效‧拍军营照可罚6万坐牢 新加坡基础设施保护法令今天生效，除确保对恐袭高风险区域建筑强化维安措施外，未获准对军营等重要设施与地点拍照或摄影，最多可罚新币2万元（约6万令吉）、最重两年刑期，或两者兼施。

（新加坡18日中央电）新加坡基础设施保护法令今天生效，除确保对恐袭高风险区域建筑强化维安措施外，未获准对军营等重要设施与地点拍照或摄影，最多可罚新币2万元（约6万令吉）、最重两年刑期，或两者兼施。

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最高刑罚可监禁2年

新加坡国会去年10月通过基础设施保护法令，这项法令今天生效。

这项新法取代原有的保护区与保护地法令，赋予内政部更大权力，如果未获授权，对敏感区域与设施拍照或摄影，或透过高空摄影技术进行拍摄，均属于违法行为。

凡违反者罚款最多可达新币2万元、最重两年刑期，或两者兼施。

高风险建筑强化维安

新法授权相关的官员有权盘查可疑人物，检查随身物品，或删除违法拍摄的照片或影像画面。

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另外，新法也要求对恐袭高风险区域建筑强化维安措施，让恐怖分子难以下手，减少恐袭风险，如发电厂与交通设施等建物，抑或具有指标性或吸引人潮的大型建筑。

新加坡联合早报报道，这些建筑除要符合一定面积外，或兼具饭店等用途，以及位于樟宜、市中心区、裕廊东、乌节与南部岛屿等12个指定区域。

新加坡对反恐维安要求不遗余力，凡遇有大型活动或重要会议，不仅进行维安交通管制，严格实施安检，降低恐袭风险。