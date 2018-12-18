【暖势力】风雨不改每日穿梭10地点．金姐拄拐杖喂养流浪猫狗 金姐原是一名传统理发店老板娘，近期才正式结束生意，当起全职喂养流浪狗猫的退休人士。

金姐把沙丁鱼和白饭搅拌均匀，再放在报纸上，喂食流浪猫。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉17日讯）金姐原是一名传统理发店老板娘，近期才正式结束生意，当起全职喂养流浪狗猫的退休人士。

广告

“我喜欢动物，丈夫在生时，我们一起养了10多只狗，在外喂养的也很多。我们空间有限，无法全收养，只能尽量让它们即使流浪，也不会饿死。”

金姐常开着一辆红色普腾赛佳，穿梭在芙蓉大街小巷，市内10多处都是她喂养流浪狗猫的地点。

她的脑袋里有一张喂养地图，每天煮好狗猫食物后，便从家里出发，沿路到各个喂养点喂食，一年365天如此。

她说，在这万多个日子以来，就算倾盆大雨，也坚持出外喂食。

喂养到深夜多次遇抢车匪

基于我国的流浪动物政策不完善，也不“友善”，不管是在动物福利方面的政策如法律或教育等层面，都还有许多需改进之处，一般民众对流浪动物喂食者也存有负面想法，常认为“是义工喂食，流浪动物才那么多”或“那么爱喂就带回家养”等，这些不好的观感，造成义工常选在清晨或半夜活动。

广告

金姐早期也会喂食到半夜，除了可避开旁人眼光和指责，也因喂养的地方太多，常常到了最后一站已是凌晨2时许。

“现在喂到晚上8时许就完成了，很多地方已开始有其他义工在喂食流浪狗猫，我减少了一些喂食地点。”

她说，喂养到半夜的情况让她多次遇上抢车匪，有次还弄得头破血流，为了安全，她听从了儿子劝告，不再喂食流浪狗猫至深夜。

吃不完要拿走

喂养须兼顾环境卫生

广告

金姐说，流浪狗猫是被主人弃养才流落街头，数量增加是因为繁殖太快，她不忍心看这些无辜的动物饿死街头。

但她强调，喂养流浪狗猫虽是“善举”，但喂养人也须顾及他人感受和环境卫生，要清理垃圾，不然会惹来蚂蚁和苍蝇。

她指出，很多人认为流浪狗猫喂养人是造成街道肮脏的元凶，某程度上她觉得是部份不注意卫生的喂养人影响了民众看法。

“有的人是放下食物后便离开，没有收拾，其实那是不对的。喂了狗猫后，要收拾垃圾，吃不完的要拿走，且不要在别人的店前、屋前喂，要去后巷，这样别人就不觉讨厌。”

她坦诚常遭人批评，有的甚至骂她“傻婆”，但她认为对的事不怕做，毕竟流浪狗猫饥饿，到垃圾桶和垃圾槽觅食或是饿死，带来的问题会更多。

金姐的腰部乏力，须靠拐杖和护腰带支撑行走，但还是坚持喂食流浪狗猫。（图：星洲日报）

虽然每天喂养，但金姐和流浪狗还是会“保持距离”。（图：星洲日报）



每月800令吉不筹款

喂养开销儿子赞助

金姐每月的喂养开销约为800令吉，以前是自己负责，现在是儿子赞助。

“曾有一两个民众看我喂狗猫，给我一两百令吉买狗粮，我有收下。但我都不筹款，能做多少就多少。”

记者尾随金姐到其中一个喂食地点，她鸣笛几声，便有狗猫走出来。

除了小猫会紧跟着金姐，另两只流浪狗都只在远处等金姐把食物放下，才过去吃，并和金姐保持一定距离，只要靠近便会走开。

“我等它们吃完，再把垫食物的报纸收拾才离开。我不会故意去触摸它们，流浪狗比较怕陌生人。”

坚持做认为对的事

金姐指出，喂食过程若遇上受伤毛孩，逼不得已之下，会带回家，虽然儿子唠叨，但不会阻止。

“丈夫生前支持我，现在儿子也不反对，我就尽力去做；反正不管怎样也不是每个人会喜欢你，做我认为对的事就好了。”

金姐的车上都是喂食流浪狗猫的食物、锅子和报纸。（图：星洲日报）