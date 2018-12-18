骑摩哆入油棕园跌倒‧老翁被困2天2夜获救 一名装有义肢的小园主邓杰华（79岁，前放邓金华）独自驾摩哆车入油棕园不慎跌倒，因无力爬起身而在原地等待了2天2夜，最终被一名外劳发现才平安获救。

邓杰华被发现时满身泥浆，但神志清醒也能与人对话。（图：星洲日报）

（柔佛‧拉央拉央18日讯）一名装有义肢的小园主邓杰华（79岁，前放邓金华）独自驾摩哆车入油棕园不慎跌倒，因无力爬起身而在原地等待了2天2夜，最终被一名外劳发现才平安获救。

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事发是在柔佛居銮拉央拉央的一个油棕园内。

邓杰华是因为马华芭内的道路四处积水而不断绕路，在一不小心下跌倒，加上身上没有携带手机，而陷入叫天天不应叫地地不灵的窘境。

邓杰华的长女邓彩凤透露，父亲平日都是独自一人驾摩哆车进入油棕园，16日早上进入拉央拉央马华芭的自家油棕园后就一直没有回家。

志消队寻找一无所获

她说，平日父亲进园后，大概下半天就会回家因此不会携带食物入园，当天下午家人发现父亲一直没有回家后，也曾进入油棕园寻找，但遍寻不获，过后寻求志愿消防队的协助仍然一无所获，最终在17日才报警。

经过2天2夜的搜寻后，一名40岁的孟加拉籍外劳今早9时在乌鲁勒米士园坵看见疑似是邓杰华的老翁，浑身是泥浆坐在泥泞里，摩哆车则在一旁。

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居銮警区主任莫哈末阿都指出，邓杰华是在距离本身油棕园20公里外的地方被发现，搜寻队伍在早上9时10分接到油棕园主管的电话后，在10分钟后出发前往乌鲁勒米士园坵，并在10时45分抵达现场确认这名男子就是邓杰华，而且状况良好。

邓杰华过后在拯救人员的协助下离开泥泞地，拯救人员用担架将邓杰华送上卡车到拉央拉央警察局，当地卫生诊疗所人员为他进行初步的治疗后，也为他进行简单的清理，再用救护车载往居銮中央医院接受进一步的检查。

邓彩凤：父多年前车祸截肢

邓彩凤透露，父亲多年前车祸后截肢，过后就装上义肢，若坐在地上是无法靠自己的力量站起来。

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“父亲浑身无力，其实他曾经看到搜寻队伍经过，但却没有力气呼救，因此搜寻人员没有发现他。”

她也透露，接到父亲平安的消息后，家人就赶往拉央警察局等待拯救人员将父亲送出来，救护人员曾为父亲吊点滴，但中午时分为止，医生表示父亲尚不能进食，只能喝些清水。

她也不清楚父亲如何度过在油棕园内的2天2夜，但目前父亲意识清楚也能清楚对答，让担忧了2天的家人终于比较放心。

拯救队及民众逾50人搜救

搜寻邓杰华的拯救队伍是在昨日（17日）早上接获失踪投保后，出动警员、消防暨及拯救队、民防部队、志愿消防队及民众逾50人展开搜索行动。

拉央拉央志愿消防副队长曾福胜说，他接到老翁被找到的消息后，第一时间赶到现场，当时邓杰华坐在地上很清醒，并表达当时自己要进入本身油棕园的部份路段因雨天淹水不能通行，为了走捷径而不慎跌倒坐在泥地上。

他透露，邓杰华的右脚装了义肢而爬不起来，就坐在该地呼救，等了接近3天，幸获得园坵的工友发现才能够脱险。