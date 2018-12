美饶舌歌手辱华!Lil Pump讽姚明眼睛小. 网民喊吴亦凡“快出来” 有关帖文被广大的中国网民留言灌爆,凶猛提道“Welcome to China(欢迎来中国),我就是想看看你能不能活着回去”。更有网民纷纷喊话吴亦凡,似要他写歌嘲讽回去。

(美国.洛杉矶/北京18日讯)凭藉《Gucci Gang》一夕爆红的美国18岁火热新秀Lil Pump,前天透过IG上传新曲《Butterfly Doors》41秒影像,唱道“他们叫我姚明因为我眼睛小”,在唱到这句时更把手将眼睛撑开、拉平,“眯眯眼”动作嘲讽意识明显,后面还用了辱华字眼“Ching Chong”(原为嘲笑中国淘金者的英文口音,现为嘲笑华人的种族歧视名词)。

Lil Pump这段视频已经获得超过354万点击量,亚洲人显得非常愤怒,有人用中文留言要求Lil Pump“向我们道歉”;也有人辱骂Lil Pump,“为什么你对你恶心的歌曲和姿势如此自信?”、“噢,老兄,我想作为一名伟大的亚洲人,在听了你那令人毛骨悚然的歌曲后,我得洗洗耳朵了。”

随后中国饶舌组合更高兄弟在网上回击,“我会也用饶舌反击回去,I Will Remix It for diss。”也有网民喊话吴亦凡,希望他用饶舌来回应这种不礼貌的行为。

吴亦凡担任《中国新说唱》导师时,一度被网民质疑他的实力,当时他就曾制作新歌《SKR》反击酸民。

网民纷纷@吴亦凡,希望之前深陷skr门的吴亦凡能够站出来回应Lil Pump极其不礼貌的美国饶舌歌曲。

奥卡菲娜反讽没创意种族主义

Lil Pump在推特上也遭大量抨击,有人给他留言道:“你完了!最好向中国人道歉!”、“你爱穿的Gucci都是中国制造的,快叫中国爸爸”、“我本来想说这可能是一首震耳欲聋的歌曲,直到我听到Ching Chong这个词。”甚至引来中韩混血演员兼饶舌歌手奥卡菲娜(Awkwafina)在推特回呛,并特地标签Lil Pump。她语气嘲讽地写道:“很高兴能听到一首有着‘Ching Chong’的即兴饶舌新歌。”、“也就比我听过的其他一些‘眯着眼’好一点。想搞种族主义,就没有一点创意吗?”

才刚满18岁的Lil Pump,与华纳兄弟唱片签下800万美元(约3342万令吉)的合约,饶舌之路前途无量,但一连串的脱序行为让不少人感到不解,先是在2月因使用枪枝问题遭到谴责与挞伐,8月又因“没有驾照”在迈阿密的路上遭警察逮捕。目前正进行世界巡回的他,12月3日抵达丹麦机场时疑似携带大麻而遭滞留,随后Lil Pump对当地警方比中指,更透过IG直播全程,最后他们在芬兰演出前几小时才获释放,只好被迫取消演出。

姚明是不少人心中的篮球英雄,却被唱进Lil Pump的新歌并被嘲“眼睛小”,辱华意味十足浓厚,让中国网民气愤开火。