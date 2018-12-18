美饶舌歌手辱华！Lil Pump讽姚明眼睛小． 网民喊吴亦凡“快出来” 有关帖文被广大的中国网民留言灌爆，凶猛提道“Welcome to China（欢迎来中国），我就是想看看你能不能活着回去”。更有网民纷纷喊话吴亦凡，似要他写歌嘲讽回去。

（美国．洛杉矶／北京18日讯）凭藉《Gucci Gang》一夕爆红的美国18岁火热新秀Lil Pump，前天透过IG上传新曲《Butterfly Doors》41秒影像，唱道“他们叫我姚明因为我眼睛小”，在唱到这句时更把手将眼睛撑开、拉平，“眯眯眼”动作嘲讽意识明显，后面还用了辱华字眼“Ching Chong”（原为嘲笑中国淘金者的英文口音，现为嘲笑华人的种族歧视名词）。

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有关帖文被广大的中国网民留言灌爆，凶猛提道“Welcome to China（欢迎来中国），我就是想看看你能不能活着回去”。更有网民纷纷喊话吴亦凡，似要他写歌嘲讽回去。

Lil Pump这段视频已经获得超过354万点击量，亚洲人显得非常愤怒，有人用中文留言要求Lil Pump“向我们道歉”；也有人辱骂Lil Pump，“为什么你对你恶心的歌曲和姿势如此自信？”、“噢，老兄，我想作为一名伟大的亚洲人，在听了你那令人毛骨悚然的歌曲后，我得洗洗耳朵了。”

随后中国饶舌组合更高兄弟在网上回击，“我会也用饶舌反击回去，I Will Remix It for diss。”也有网民喊话吴亦凡，希望他用饶舌来回应这种不礼貌的行为。

吴亦凡担任《中国新说唱》导师时，一度被网民质疑他的实力，当时他就曾制作新歌《SKR》反击酸民。

网民纷纷@吴亦凡，希望之前深陷skr门的吴亦凡能够站出来回应Lil Pump极其不礼貌的美国饶舌歌曲。

奥卡菲娜反讽没创意种族主义

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Lil Pump在推特上也遭大量抨击，有人给他留言道：“你完了！最好向中国人道歉！”、“你爱穿的Gucci都是中国制造的，快叫中国爸爸”、“我本来想说这可能是一首震耳欲聋的歌曲，直到我听到Ching Chong这个词。”甚至引来中韩混血演员兼饶舌歌手奥卡菲娜（Awkwafina）在推特回呛，并特地标签Lil Pump。她语气嘲讽地写道：“很高兴能听到一首有着‘Ching Chong’的即兴饶舌新歌。”、“也就比我听过的其他一些‘眯着眼’好一点。想搞种族主义，就没有一点创意吗？”

才刚满18岁的Lil Pump，与华纳兄弟唱片签下800万美元（约3342万令吉）的合约，饶舌之路前途无量，但一连串的脱序行为让不少人感到不解，先是在2月因使用枪枝问题遭到谴责与挞伐，8月又因“没有驾照”在迈阿密的路上遭警察逮捕。目前正进行世界巡回的他，12月3日抵达丹麦机场时疑似携带大麻而遭滞留，随后Lil Pump对当地警方比中指，更透过IG直播全程，最后他们在芬兰演出前几小时才获释放，只好被迫取消演出。

姚明是不少人心中的篮球英雄，却被唱进Lil Pump的新歌并被嘲“眼睛小”，辱华意味十足浓厚，让中国网民气愤开火。