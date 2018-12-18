2018统考成绩放榜·董总网站线上查 2018年度第44届高初中统考及第26届技术科统考成绩明天（19日）公布，考生可上董总网站（http://uec.dongzong.my）"统考成绩”中“统考成绩查询”网页，在有关栏上输入考生编号及身份证号码即可查获成绩。

2018年度统考成绩12月19日放榜。（照片来源：董总官网）

（吉隆坡18日讯）2018年度第44届高初中统考及第26届技术科统考成绩明天（19日）公布，考生可上董总网站（http://uec.dongzong.my）"统考成绩”中“统考成绩查询”网页，在有关栏上输入考生编号及身份证号码即可查获成绩。

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另外，董总考试局将于明日邮寄“考生成绩一览表”及考生的“成绩报告表”至各独中。本届考生可返回原校领取成绩报告表，作为报读各大专院校之成绩凭据。

董总考试发文告指出，根据今年考生之统计数据显示，今年（2018年）高中统考考生总人数共为1万2221人，相较去年（2017年）增加2004人，涨幅19.61%。而今年初中统考考生人数共为1万3922名，较去年减少了816人，减少约5.54%。

另外，今年技术科统考考生则有319人，较去年减少37名，减少10.39%。综括而言，今年三项统考考生总人数为2万6462人，较去年增加1151人，成长率约4.55%。

从各科目的及格率表现方面则显示，高中统考所有22项科目中，及格率增幅及考获特优最高的科目为高级数学（I），且及格率高达96.23%，考获特优者达46.36%，也较去年增加3.38%。

初中统考方面所有科目（8科）皆逾90%以上的及格率。另外技术科统考科目中，以美工（实习）的及格率最高，达97.56%。