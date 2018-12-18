官媒：前所未有科技冤案．中国力挺华为 中国外交部发言人华春莹周一在例行新闻发布会上表示，发生这么多事情后，“美加还自诩遵守法治和规则，这无异于现代版‘皇帝的新装’”。

（中国．北京18日讯）中国科技巨头华为的财务长孟晚舟加拿大被捕事件引发中国爱国潮，挺华为爱华为一时流行全国。中国官方、官媒及部分民间企业持续以各种行动挺华为。中国官媒《环球时报》更称，这是“前所未有的科技冤案”。

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中国外交部发言人华春莹周一在例行新闻发布会上表示，发生这么多事情后，“美加还自诩遵守法治和规则，这无异于现代版‘皇帝的新装’”。

指“科技迫害”及美国“构陷”

《环球时报》周二在社评指，打压华为的“冤案”是对中国人民正当发展权的打压，认为这是“科技迫害”和美国的“构陷”，“让世人看到美国和一些西方力量希望保持它们垄断科技进步能力的战略自私”。

除了中国官方说法，一些企业也表态挺华为，方式则是藉着华为案的热点推出不同的促销方案。

德国之声中文网报道，华为上海研发中心附近的一家餐馆对加拿大“无理扣押”孟晚舟极为不满，为此推出优惠政策：凭华为员工卡到店消费，享5.8折优惠。

河南省沁阳市神农山风景区则公告，凡华为手机使用者于29日前可免费游览当地。

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而深圳的梦派科技公司给予购买华为和中兴手机的员工15%补贴；若购买苹果手机则施以100%的处罚。

另外，孟晚舟之父、华为创办人任正非9月间一篇内部讲话近来在中国网络热传。任正非当时说，华为不要埋怨“不被个别西方国家认同”、“不要挑战别国的制度自信”，不能盲目自信，像100多年前义和团那样。

他表示，“美国不认同我们，我们就把5G做得更好，争取更多的西方客户”，且“当前我们还缺乏对西方世界（权力结构、文化与冲突、价值观、社会心理等）的深刻理解和认识”，要站在西方的立场去了解对方，“才有可能找到解决问题的办法”。