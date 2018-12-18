张念群：涵盖太多学习元素．探讨修订小学历史 教育部副部长张念群说，教育部历史科学者委员会同意目前小学历史课本的内容涵盖太多其他科目的元素，因此，该委员会答应将会进行探讨，并作出修订。

教育部副部长张念群。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也18日讯）教育部副部长张念群说，教育部历史科学者委员会同意目前小学历史课本的内容涵盖太多其他科目的元素，因此，该委员会答应将会进行探讨，并作出修订。

广告

她向星洲日报指出，该部已经针对国内10大华团就小学历史课程提出的建议，安排课程发展司及课本局的历史学者委员会、马来西亚华文理事会及华团历史学者三方会面，共商小学历史课本内容和课纲问题。

“教育部已经在最短时间内做出会面的安排，各方也于9月25日进行商讨，讨论的气氛融洽且正面。”

她说，课本局自2014年起，就针对华团所提呈修正历史课本的建议进行8次工作坊，有关内容、翻译及技术上的错误都已经做出更正。

王鸿财：学者提出数要求

建议历史课本一纲多本

另一方面，大马华文理事会主席拿督王鸿财指出，代表10大华团出席会谈的历史学者向教育部提出数项要求，包括（一）建议历史课本以一纲多本的方式出版，让各源流的小学能根据所编定的课纲，特别是在一些应用的例子上，编辑合适的内容。

“第二、要求教育部接受由华社推介的历史学者参与历史科学者委员会，以在内部参与课纲及课本编写的工作；三、要求重修小学历史科课纲，删除许多不属于历史范围的内容，让历史科是实际的学习历史。”

广告

他说，参与商讨的学者委员会以开放的态度听取华理会及华团历史学者的意见，有学者也同意小学历史课本当中所出现的一些问题，有必要做出调整及修正。

他指出，该委员会将根据各项意见进行讨论，并再安排第二次会议。

他表示，华理会已经依据学者委员会的要求，向教育部长提呈学者名单，目前正在等候教育部的通知。

历史课本多达225错误

广告

今年9月，国内10个华团针对小学历史科学习标准及课本内容发表联合声明，指我国于2014年推行“小学标准课程”（KSSR）的历史课本出现多项史实错误，且内容过于单元化。

根据华团历史学者研究的统计数据，小学四、五及六年级历史课本有多达225项错误，当中有包括史实、插图、语法及文字等的内容。

10大华团向教育部提呈的备忘录中，建议以“一纲多本”的模式编定，并将来自各族与背景的历史学者纳入“小学历史课标准和课本委员会”。

参与提呈备忘录的10个华团包括大马华文理事会、教总、董总、华总、大马校友联总、林连玉基金、大马留华同学会、大马留台联总、独大有限公司及华社研究中心。



