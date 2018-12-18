受骇客活动影响．推特股价暴跌7% 推特发表部落格文章表示，他们在调查一宗造成用户个资外泄的安全漏洞时，发现某个客服论坛的访问流量非常可疑，其中外泄的数据包括用户的电话国家代码和锁码账户细节。推特指出，已在11月16日修复上述漏洞。

（美国．旧金山18日讯）社交网络巨擘推特表示，正在调查疑是来自政府支持骇客的异常流量。

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消息传出后，该公司周一股价暴跌近7%。此外，一家网安公司指骇客使用推特平台试图窃取用户数据，但这两起事件似乎没有关联。

推特发表部落格文章表示，他们在调查一宗造成用户个资外泄的安全漏洞时，发现某个客服论坛的访问流量非常可疑，其中外泄的数据包括用户的电话国家代码和锁码账户细节。推特指出，已在11月16日修复上述漏洞。

该公司也发现，访问该客服论坛的流量中，大部分来自中国和沙地的个人网络协定（IP）地址。

文章道：“尽管我们无法确认其意向或来源、部分IP地址或与政府支持活动有关联，但我们继续为推进这个领域的安全透明而努力。我们已将报告交给执法机构。”

推特发言人未对该公司股价创下逾两个月来最大跌幅一事予以详细说明。

美国西部最大券商Wedbush分析师帕切特将推特股价下跌，归咎于市场担心存在漏洞的消息可能损及公司增长和用户的参与度。

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他说：“显然的，这种漏洞会削弱用户对推特的信任度。”

另外，安全软件生产商Trend Micro周一稍早发文表示，骇客在10月发了两条推文，试图从曾受感染的电脑窃取数据。

该公司指出，骇客在该推文中隐藏了指令，秘密指示受感染的设备发送用户姓名、屏幕照片等其他内容信息。

推特发言人对上述报道未予以置评。