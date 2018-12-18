台农委会再调高罚则．携疫区猪肉最高罚13万 台行政院农委会早前表明，由于港澳已回归中国，这些地区的腊肠等肉品也在被禁之列。台湾总统蔡英文周一更形容猪瘟蔓延是“国安问题”，呼吁民众不要把疫区猪肉制品带进台湾。

（台湾．台北18日讯）台湾农委会防检局上周五实施新规，任何旅客携带任何疫区猪肉产品入境，最高罚款100万台币（约13.6万令吉）。当局宣布将于周二凌晨零时起提高罚则，初犯者罚款额由5万元（新台币，下同，约6800令吉）增至20万元（约2.7万令吉），再犯者罚100万元（约13.6万令吉）。

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蔡英文：“国安问题”

台行政院农委会早前表明，由于港澳已回归中国，这些地区的腊肠等肉品也在被禁之列。台湾总统蔡英文周一更形容猪瘟蔓延是“国安问题”，呼吁民众不要把疫区猪肉制品带进台湾。

一名50岁从大陆嫁到台湾的何姓女子，周二搭机返台入境时，被发现行李中夹带15包猪肉干、总重约200公克，被依新规定裁罚新台币20万元，成为首位遭到开罚20万元的旅客。

陆委会主委陈明通表示，大陆猪瘟疫情蔓延显示治理失能，台方已3次发函陆方，包括要求大陆严格管控电商平台输出猪肉制品，但对方尚未回覆。

蔡英文强调，台湾养猪产业超过新台币700亿元（约9.5亿令吉），若出现防疫缺口，不仅经济损失严重，更是民生灾难。

农委会周一召开临时新闻发布会说明以上罚则。防检局补充，近3年发生非洲猪瘟国家地区至少包含中国大陆（含港澳）、比利时、匈牙利、波兰、保加利亚、捷克、拉脱维亚、塞内加尔、俄罗斯、乌克兰等。

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中国目前有22个省区爆发非洲猪瘟疫情，以辽宁省累积案例最多。