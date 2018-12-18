工党对梅伊提不信任案．英政局再陷动荡 英国首相梅伊当天宣布，将原定于本月11日举行的国会脱欧表决延至明年1月14日那一周。

（英国．伦敦18日讯）日前才刚挺过执政保守党发起的不信任投票考验的英国首相梅伊周一表示脱欧表决延至下个月，在野工党党魁科尔宾随即对梅伊提出没有约束力的不信任动议，导致英国政局再次陷入动荡。

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梅伊当天宣布，将原定于本月11日举行的国会脱欧表决延至明年1月14日那一周。

科尔宾在提出不信任动议前在国会说：“国会已对首相失去信心，因为她未能让下议院直接就英国脱欧协议进行意义重大的表决。”

他指出，提出不信任案是为了确保脱欧表决在本周举行的唯一方案。

由于此案是针对梅伊而非英国政府，因此并无法律约束力，但具有加大施压梅伊的效果。工党正式提出不信任案后，接着就由政府安排议程，但政府没有义务要把不信任案交付表决，且表决结果不会导致梅伊自动下台。

梅伊上周虽挺过自家保守党发起的不信任挑战，但表决结果显示有三分一的同僚唾弃梅伊。

一旦下议院通过这次的不信任案，梅伊的地位势必更加严峻，并可能迫使她再次举行新一轮内阁投票，甚至举行全国大选。

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英国定于在明年3月29日前完成脱欧，但梅伊仍无法游说国会通过她的脱欧协议草案。

经过18个月的艰难谈判后，梅伊上个月与欧盟就脱欧协议草案达成一致。

梅伊在周一重申，将继续寻求欧盟额外保证，希望藉此突破脱欧进程面临的僵局。不过欧盟执委会发言人席纳斯强调，不会重新谈判脱欧协议。