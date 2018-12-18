NEX 双屏版隆重推出．Vivo 再创业界惊喜 压轴出场，与众不同！今年不断为消费者带来惊喜的vivo在2018年的最后一个月在中国隆重推介其旗舰机NEX的双屏版，独创的前后双荧幕设计，打破了人们的惯性思维，将使用体验又提升了一个台阶！

压轴出场，与众不同！今年不断为消费者带来惊喜的vivo在2018年的最后一个月在中国隆重推介其旗舰机NEX的双屏版，独创的前后双荧幕设计，打破了人们的惯性思维，将使用体验又提升了一个台阶！

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12月11日，vivo在上海发布了其新一代旗舰机型vivo NEX双屏版手机，这款新机借助双屏独特形态，打破了手机“前置”与“后置”的既有概念，将传统智能手机后置摄像头的整体方案应用在了自拍场景中，带来突破性的“三摄自拍”方案，并搭载行业领先的TOF3D立体镜头。

Vivo高级副总裁倪旭东表示，作为Vivo的旗舰产品，NEX系列不仅为消费者提供了非凡的用户体验，还为智能手机的未来设计和开发释放了大家的想象力。NEX双屏结合了未来双显示设计和创新技术，展示了Vivo不断为消费者探索和追求卓越的品牌精神。

星环溢彩屏

带来更多可能

vivo这次带来拥有双面屏幕外观的NEX双屏版，正面延续零界全面屏外观，广阔视野一望无边。继NEX去掉刘海呈现真实全面屏，这次的双屏版将全面屏再次升级，采用Super AMOLED 6.39英寸零界全面屏，同时使用COF封装工艺，再度收窄下边框，呈现无垠视觉享受。

至于背面屏幕上方，有一个星环设计——称为星环溢彩屏，也是本作的设计灵魂，除了装饰之外，还承担了一些具体的功能，比如环状的补光灯就在圆形玻璃之下。背面的星环溢彩屏采用5.49英寸Super AMOLED高清屏幕，触摸使用感同样流畅敏捷。

此外，NEX双屏版在正屏背屏装饰圈以及中框采用全新水漾渐变设计，效果浑然一体，整部手机在各个角度都能呈现渐变效果，给用户即轻盈又深邃的视觉体验。

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三摄自拍

帮拍如有神助

NEX双屏版，前后置摄像头合二为一，行业内首次做到了三摄自拍。1200万双核像素主摄采用IMX363传感器，搭载OIS光学防抖保证自拍清晰美丽。同时备有AF自动对焦，即便用家使用自拍杆，仍可清晰对焦。TOF3D立体摄像头，带来TOF3D焕颜相机，自拍不仅清晰，且真实自然。

需要别人帮忙拍照时，你可根据背屏实时显示拍照的画面，调整自己的姿势，或者指示掌镜的人调整画面，让别人掌镜也能拍出合你心意的美照。此外，更有Pose指引功能，即席手把手教你摆造型。

NEX双屏版搭载夜视摄像头，在暗环境、动态场景下拍摄视频依然清晰可见，同时配合vivo超级夜景功能，晚上想拍就拍，聚会、运动、看演出、看夜景...任何时刻都能留住精彩瞬间。

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还有柔光灯强势助力暗环境拍摄，夜间自拍再也不怕出现看不到脸的尴尬情况。柔光灯在补光的同时，还自带美瞳效果，让自拍中的你眼神更迷人。更新增人像光效效果，可选择不同颜色的光效进行自拍，玩法更加丰富。

高能配置

轻松解锁

作为旗舰机，NEX双屏版手机采用高通旗舰处理器骁龙845，10GB超大内存搭配128GB海量储存容量。这样的高能配置组合除了保障游戏畅快无阻，也确保能够发挥双屏的多任务功能。在提升游戏效率的同时，不耽误其余工作任务。在AIE人工智能引擎的加持下，NEX双屏版的jovi语音助手体验出色，在多种AI场景中轻松应对复杂命令。

NEX双屏版搭载了TOF3D立体摄像头，实现24小时全天候的3D人脸识别，暗光、弱光环境下依旧能轻松识别人脸、完成面部解锁。至于指纹解锁，vivo成熟的屏下指纹技术再进化，第5代光电屏幕指纹模块隐藏于正面屏下，让你可以秒速精确解锁。

欲知更多vivo NEX双屏版的产品详情，请留守Vivo大马官方脸书、Instagram、Twitter和Youtube。你也可以到官方商城vivo Store购买vivo手机。

