鼓励企业雇用本地人．纽西兰拟收紧临时工作签证 这项新提案措施将加强对那些雇用临时工作签证移民的雇主的监督，包括进行查核以确保能胜任有关工作的纽西兰人拥有优先地位。

（纽西兰．威灵顿18日讯）纽西兰政府周二宣布，计划限缩临时工作签证规定，以鼓励企业雇用当地民众和将更多移民劳工派至主要城市以外的地区。

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这项新提案措施将加强对那些雇用临时工作签证移民的雇主的监督，包括进行查核以确保能胜任有关工作的纽西兰人拥有优先地位。

纽西兰移民部部长李斯-加洛维说：“整体来说，这项提案将确保工作签证的取得更符合真实和技能需求，而相关机制会提供更多激励方案和支持企业雇用更多本地人。”

他称：“这项提案是一项重大的转变，意味着我们的移民系统会以符合纽西兰经济和地区的最佳利益来运作。”

纽西兰政府表示，会在3月前与受影响的企业讨论此计划，并在明年年中作出最后定夺。

纽国总理阿登恩在竞选期间承诺限缩移民，以缓解移民对基础建设带来的压力和政治敏感的房地产出现的危机。

总体来说，工党的政策预计从记录高峰每年7万人的净移民人数，大幅减少至每年3万人。

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李斯-加洛维未披露新规定下预计减少移民劳工的实际人数。