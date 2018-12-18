美媒评选年度全球最帅10大美男．BTS柾国排第9 韩国男子组合BTS防弹少年团成员田柾国入选美国Gazette Review“2018全球最帅10大美男”，他排名第9，成为今年入选该榜单的唯一韩国男星。

（韩国．首尔18日讯）韩国男子组合BTS防弹少年团成员田柾国入选美国Gazette Review“2018全球最帅10大美男”，他排名第9，成为今年入选该榜单的唯一韩国男星。

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基斯伊文斯踞榜首“美国队长”基斯伊文斯（Chris Evans）高踞榜首，而两位印度男星巴伦索布蒂（Barun Sobti）和李提克罗森（Hrithik Roshan）也上榜，分别排名第2和第5。

Gazette Review的评选标准除了容貌以外，智力、财力、成功与否、值得信赖、坚强等因素也被考虑在内，因为是由专门机构评选而非粉丝投票评选，更加具有公信力。排名第9的田柾国，被指纤细、秀丽的外貌加上其音乐、舞蹈、料理等多样才能，让他看起来魅力十足。

排在第3和第4名的是乔治克龙尼（George Clooney）和尊尼特普（Johnny Depp）。上榜的歌手则有安利奎（Enrique Iglesias）和赞恩马利克（ZaynMalik），各别排名在第7和第8。