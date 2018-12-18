应对中国朝鲜威胁．日本增军费改装航母 日本首相安倍晋三周二召开内阁会议，决定新的《防卫计划大纲》，当中包括将海上自卫队的“出云”号型护卫舰改装成可运载42架美国制造、可短距起飞、垂直降落的F-35B隐形战机的航空母舰。日本也计划在未来10年添购147架F-35s战机。

日本海上自卫队将对“出云”号护卫舰进行升级改造，强化甲板的厚度与耐热力，好让原先只能承载直升机的护卫舰能够担负如F-35B这类可短场起降的战机运作。 （美联社照片）

（日本．东京18日美联电）日本内阁周二通过《防卫计划大纲》及《中期防卫力整备计划》，将大幅提升军备支出，防卫预算总额料达到破纪录的27万亿日圆（约1兆令吉），并将护卫舰改造升级为战后首艘航母，以应对中国、朝鲜等其他潜在威胁。

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防卫预算1兆料破纪录

日本首相安倍晋三周二召开内阁会议，决定新的《防卫计划大纲》，当中包括将海上自卫队的“出云”号型护卫舰改装成可运载42架美国制造、可短距起飞、垂直降落的F-35B隐形战机的航空母舰。日本也计划在未来10年添购147架F-35s战机。

这项新的《防卫计划大纲》将取代现有的防卫计划，使得安倍可扩展军事的作用和实力，让日本恢复“正常国家”地位。这是安倍政府第二次执政以来，第二次修改制定大纲，上次是在2013年。

安倍长期致力于检讨修宪，并延伸自卫权的定义，允许自卫队与美军在与日本有紧密关系的他国遭受武力攻击时向其提供支援。

防卫省官员表示，日本急需更多高威慑力的导弹防卫系统和作战能力，以应对朝鲜和中国等国实力增强，以及区域安全局势的变化。

日本官员指出，日本海上自卫队旗下的直升机护卫舰“出云”号被改装成一架航母后，在西太平洋起到战略作用，满足日本提升自卫队在日美同盟的作用的要求。不过，当局未透露改装经费的实际数额。

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改装航母被批违宪

批评人士指出，“出云”号改装后相当于攻击型航母，加上新《防卫计划大纲》采购的巡航导弹具备打击能力，有违背和平宪法“专守防卫”原则之嫌。

为避免引发宪法争议与亚洲国家的疑虑，防卫官员指未来“出云”号航母将统一使用“多用途运用护卫舰”的名称，并局限于防御用途。

根据上述《防卫计划大纲》，日本需加强在太平洋的防控能力，以及提升在该海域的侦查能力。防卫省宣布，日本计划购买105架常规F-35战机和42架F-35B战机，以取代部分老化的F-15战机。

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不过，F-35B造价昂贵，每架要价9000万美元（约3.7亿令吉），势必抬高日本军事开支。安倍自2012年上台至今，日本的年度防卫预算已创下连续6年增长。此外，日本拟斥资20亿美元（约83.5亿令吉）引进两套陆上部署型导弹拦截系统“陆基神盾”系统，以及其他美国导弹拦截系统等。

批准《中期防卫力整备计划》

除了《防卫计划大纲》，内阁也批准《中期防卫力整备计划》，令5年间的防卫预算总额达到27兆日圆左右，较进行中的预算增加2兆8000亿日圆，创下新高。

防卫大纲也写入了主张建构涵盖陆海空、太空、网路、电波等新领域回应能力的“多次元统合防卫力”。

为应对人口老化和人力短缺问题，日本未来将允许女性加入自卫队，延长退休年龄，以及促进机器人和无人设备的研发。