改革开放40周年庆祝大会．习近平总结改革开放九条经验 多维新闻报道，作为比较，在改革开放30周年大会上，胡锦涛提出“在30年的创造性实践中，积累了宝贵经验”，将之概括为“必须把坚持马克思主义基本原理同推进马克思主义中国化结合起来”、“必须把坚持四项基本原则同坚持改革开放结合起来”、“必须把尊重人民首创精神同加强和改善党的领导结合起来”等“十个结合”。

（中国．北京18日讯）中国国家主席习近平在讲话中还总结提出改革开放40年积累的九条经验，分别为“必须坚持党对一切工作的领导，不断加强和改善党的领导”、“必须坚持以人民为中心，不断实现人民对美好生活的向往”、“必须坚持马克思主义指导地位，不断推进实践基础上的理论创新”、“必须坚持走中国特色社会主义道路，不断坚持和发展中国特色社会主义”、“必须坚持完善和发展中国特色社会主义制度，不断发挥和增强我国制度优势”、“必须坚持以发展为第一要务，不断增强我国综合国力”、“必须坚持扩大开放，不断推动共建人类命运共同体”、“必须坚持全面从严治党，不断提高党的创造力、凝聚力、战斗力”及“必须坚持辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论，正确处理改革发展稳定关系”。

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多维新闻报道，作为比较，在改革开放30周年大会上，胡锦涛提出“在30年的创造性实践中，积累了宝贵经验”，将之概括为“必须把坚持马克思主义基本原理同推进马克思主义中国化结合起来”、“必须把坚持四项基本原则同坚持改革开放结合起来”、“必须把尊重人民首创精神同加强和改善党的领导结合起来”等“十个结合”。

评论人士称，从“十个结合”到“九个必须坚持”，显示中国在改革开放发展过程中，其执政理念和执政思维也在持续演进，如此次强调“不断推动共建人类命运共同体”，就显示中国国际观已经产生范式转移。