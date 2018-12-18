改革开放40周年庆祝大会．改革开放大事记．沿用六四“风波”说法 《大事记》其中只有约200多字提到发生在1989年的“六四”事件。文中仍沿用过往官方一贯的“政治风波”提法，称“党和政府依靠人民，旗帜鲜明地反对动乱，平息在北京发生的反革命暴乱”，捍卫国家政权和维护人民根本利益。

（中国．北京18日讯）中国官方新华社日前发表《改革开放四十年大事记》，用上长达5.4万多字记录40年来所发生的大事，惟当中有40%的篇幅，竟是讲述习近平主政6年来所发生的事，其余30多年的大事，却仅占约60%篇幅。

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《大事记》其中只有约200多字提到发生在1989年的“六四”事件。文中仍沿用过往官方一贯的“政治风波”提法，称“党和政府依靠人民，旗帜鲜明地反对动乱，平息在北京发生的反革命暴乱”，捍卫国家政权和维护人民根本利益。

此外，过去一些被外界认为是重大事件，文章有的与之前的说法有出入，甚至更只字不提。例如1982年，人大颁布“八二宪法”，规定国家领导人连续任职不得超过两届，取消领导职务的终身制；到了今年，中国政制发生覆天翻地的改变，全国人大3月表决通过修宪案，删除国家主席任期限制。惟新华社今次的报道全部都没有提及。

文章有提到中共中央严肃查处周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚、孙政才及令计划严重违纪违法案件。