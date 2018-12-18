李景志．巫统被震伤 巫统近期抢眼，退党潮一波接一波，党内部面对前所未有的低潮。

巫统近期抢眼，退党潮一波接一波，党内部面对前所未有的低潮。

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受到退党风强袭，又碰到党主席扎希被要求下台，双重打击，所谓屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风，是巫统目前最佳写照，抢尽希盟“U转”风头。

国阵在509大选一败涂地，当时的巫统仍旧拿下54国席，之后的几个月，巫统这个大家庭慢慢褪色，退党事件加剧党内矛盾。

加上日前一次过有6名巫统国会议员与党脱离关系，让巫统国席剩下38个，结果被嘲笑病入膏肓。

因为退党事件，扎希对外笑说不担心。他接任党主席不久，巫统就摇摇欲坠，现在情况更恶劣，他有官司缠身，又面对被“迫宫”，这个时候会做出怎样的选择，他的一举一动引人关注。

扎希走或不走，是会影响巫统的方向，虽然继续坐拥国阵龙头地位，可是强势不再，党内离心倾向日益严重，扎希要解决当前危机不容易，对巫统一些领导人来说，他退位是最佳方案。

民众对大部份已退党的巫统党员，怀疑他们表面上是“离家不离心”，跳槽希盟成员党只是想借“党”还魂。

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土团党是巫统党员跳槽的主要对象，而敦马在接受这些政治青蛙之前，应先听听希盟支持者声音才对。