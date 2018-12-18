星洲基金等4组织筹70万‧助印尼灾民建390房屋

李丽芬（左一）、萧依钊（中）、觉诚法师（右二）、马来西亚佛光协会会长何瑞瑜（右一）代表三个组织授权CREST执行董事张志建（左二）在灾区建造木板屋。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也18日讯）星洲日报基金会、马来西亚佛光山、马来西亚佛教青年总会和基督教救援组织CREST筹集了近70万令吉，将为印尼地震海啸灾民建390间木板房。

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上述四个组织代表日前在举行联席会议，讨论如何善用善心人士的捐款，在印尼地震海啸灾区为灾民重建家园。

星洲日报基金会副主席萧依钊详述事情背景说，今年9月28日，印尼苏拉威西岛发生7.5级地震，引发海啸巨浪，快速席卷半个岛，在滨海城市帕卢和周遭地区造成至少2千200余人罹难、超过1万人受伤，另有逾5千人失踪。

鉴于灾情惨重，星洲日报基金会、星洲日报和佛光山在第三天就决定联合到灾区赈灾，但当地局势混乱，人心惶惶，频传外国救灾人员被抢劫的事情，印尼政府宣布外国人必须得到当地政府的批准才能进入灾区，我们通过当地义工搭路，但迟迟未能成行。另一方面，富有同情心的马来西亚华人，纷纷主动捐款给星洲日报基金会。

萧依钊：灾区仍是废墟

12月6日，萧依钊和佛光山新马泰印总住持觉诚法师、慧护法师、王桂卿师姑、马佛青副总会长李丽芬和CREST执行董事张志健，在印尼义工的协助下终于可以深入灾区视察真实情况，并且鉴定重建项目。

她说：“地震发生了超过两个月，灾区仍是一片废墟，灾民仍住在简陋的帐蓬里，前路茫茫，令人心痛，所以我们四个组织决定把我们筹募到的善款汇集起来，总额近70万令吉，通过CREST和当地伙伴联手为灾民重建390间木板房。”

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觉诚：把大马人爱心带到灾区

觉诚法师感谢星洲日报基金会和萧依钊给予机会，多次携手合作为各国提供援助救灾工作，如：四川、云南、尼泊尔、泰国、菲律宾和日本，一起同体共生。

她说，“八方有难，情义相助”，这次四大团体为印尼灾民出一分力，不分你我、不分宗教种族，把马来西亚人的爱心带到灾区，让灾民度过困难。她表示，如果日后有需要的时候，佛光山都会义不容辞地提供帮助。

马佛青副总会长李丽芬说，这次和三大团体合作，跨越宗教种族赈灾，是马佛青非常乐意做的事。希望以后在救灾方面能继续发扬这种合作精神。

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张志建：仍需万间屋子安置灾民

CREST执行董事张志建表示，印尼地震发生后的头几天，因为食物和食水缺乏，灾民惊惶，发生了抢劫的骚乱，治安败坏。他第一次到苏拉威西岛时，和各国义工们开车27小时，行驶了800多公里，才能到达灾区发放救灾物资给灾民。

他也说，在泥土液化灾区里，原有9万名居民，逃出生天的却只有3万，生还者至今仍住在帐篷里。尽管政府搭建了千间的临时木板屋，但估计仍需要近万间屋子来安置灾民。

他说，灾民见到佛光山觉诚法师及其他法师进入灾区为灾民诵经祈福，那份跨越宗教的心意，令灾民十分感动。

他也感谢三大团体的信任和授权，让CREST协同印尼志愿组织在灾区建造木板屋。