改革开放40周年庆祝大会．改革开放中举足轻重．江泽民胡锦涛罕见未出席

（中国．北京18日讯）中共高层齐聚北京高调纪念改革开放40周年，但在这40年中扮演着重要角色的中共前领导人江泽民、胡锦涛等元老并未出席。不过，习近平在讲话中，对江、胡在内的中共历代领导集体作出评价。

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在北京人民大会堂举行的纪念大会上，中共七常委习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正齐现身，国家副主席王岐山亦有出席。中央纪委书记赵乐际的出现，尤为惹人关注。在上周，官方庆祝改革开放40周年文艺晚会上，赵乐际罕见缺席。

习近平在讲话回顾前任领导人对改革开放的贡献。他表示，毛泽东确立社会主义基本制度，奠定日后改革的政治前提和制度基础。对于邓小平，“成功开创了中国特色社会主义”。

习高度肯定江胡领导

对于江泽民，习近平称以江泽民为主要代表的中国共产党人，“在国内外形势十分复杂，世界社会主义出现严重曲折的严峻考验面前，捍卫了中国特色社会主义”。他也称，胡锦涛“抓住重要战略机遇期……形成中国特色社会主义事业总体布局，着力保障和改善民生，促进社会公平正义。”

多维新闻报道，评论人士称，相较于十年前纪念改革开放30周年大会，此次习近平对中共历代领导集体给出清晰评价，特别对于江泽民和胡锦涛给予高度肯定，可以视为其讲话的一大亮点。

出席纪念大会的除了中共党领导和党员，另有港澳、台湾人士、海外侨胞及归侨、侨眷代表、首都各界群众代表、解放军、武警部队官兵代表、各国驻华使节、各国际组织驻华代表，以及在中国工作的外国专家代表。