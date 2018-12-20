迎接电影院新时代！GSC推出全马首个Onyx荧幕 随着科技日新月异，观赏电影的爱好也变得日渐革新与进化，你是否已准备好迎接电影院的新时代？

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）随着科技日新月异，观赏电影的爱好也变得日渐革新与进化，你是否已准备好迎接电影院的新时代？

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为了加强客户进戏院观赏电影的体验，GSC电影院线于今年在6月推出全马首个Onyx戏院LED荧幕。谷中城购物广场成为Onyx荧幕的首站原因是它的地点优越，交通四通八达，是人们聚会的好去处。那里的购物环境，价格不但大众化，而且种类繁多。看完电影后，还可以选择在人气美食餐厅里聚餐，聊电影。

Onyx荧幕是由三星电子所创立，以求将传统的观影体验转型为未来派的LED影院，并呈现高分屏的高清视像和超棒的音响效果。

位于谷中城购物广场GSC影院11号放映厅的全马首个Onyx荧幕，宽度达33.8尺，高度达16.4尺，用更强大的细微效果、色素及4K画质呈现影像。

音效方面也丝毫不含糊，Onyx放映厅从三星和JBL引进由HARMAN打造的世界级音响系统。利用荧幕边缘的强大播放器，Onyx能够将音效扩展至观众座位的“最佳击点”，以让观众享有效果更震撼、身临其境的音响效果。

不仅如此，该放映厅也备有毛绒环保皮革的座位，让观众可以从头到尾舒适并奢侈地观赏电影。

GSC首席执行员高美丽指出，Onyx登陆大马是电影业的一个里程碑，将重新塑造电影院在未来的面貌。

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“作为首屈一指的院线公司，我们不断地提供用户巨大的价值，包括优惠活动、饮食产品，以及最新的影院技术。我们相信Onyx能够辅助我们戏院的高素质影像内容，让观众仅能在GSC享受难忘的观影经验。”

用户只需在普通戏票价格上添加额外少许的费用，就能体验Onyx影院。更多详情，欢迎浏览GSC官方网站（http://www.gsc.com.my），或浏览GSC手机App，或浏览GSC官方脸书（http://www.facebook.com/GSCinemas）。

欲知更多Onyx的资讯，欢迎浏览：https://displaysolutions.samsung.com/led-signage/onyx。