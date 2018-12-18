奥斯卡公布外语片提名9强．中港台电影落选 《第91届奥斯卡金像奖》今天率先公布9个奖项初选名单，其中，共有87国与地区报名竞逐的最佳外语片，3部中文电影皆在第一波初选提名落榜。

华裔女导演石之予的《包宝宝》入围动画短片。

（美国．洛杉矶18日讯）《第91届奥斯卡金像奖》今天率先公布9个奖项初选名单，其中，共有87国与地区报名竞逐的最佳外语片，3部中文电影皆在第一波初选提名落榜，分别是中国的《邪不压正》、香港的《红海行动》和台湾的《大佛普拉斯》。此次正式的入围名单，将在2019年1月22日宣布，颁奖典礼将于2月24日举行。

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《第91届奥斯卡金像奖》率先公布的9个奖项提名初选，为最佳纪录片、纪录短片、外语片、化妆及发型、原创配乐、原创歌曲、动画短片、短片与视觉效果。

而入围最佳外语片初选名单的电影为《Birds of Passage》哥伦比亚、《The Guilty》丹麦、《Never Look Away》德国、《小偷家族》日本、《Ayka》哈萨克、《Capernaum》黎巴嫩、《Roma》墨西哥、《Cold War》波兰、《Burning》韩国。

至于原创歌曲提名初选方面，女神卡卡（Lady GaGa）与毕利谷柏（Bradley Cooper）在《A Star Is Born》中合唱的《Shallow》亦有入围争提名，而女星艾美莉布伦（Emily Blunt）主演的歌舞片《Mary Poppins Returns》有两曲入围。此外，由华裔女导演石之予为皮克斯执导的动画短片《包宝宝》（Bao）入围最佳动画短片初选。