习近平：该改就改．不能改的坚决不改勿对中国人颐指气使 庆祝改革开放40周年大会，上午10时在北京人民大会堂举行，习近平发表近1个半小时讲话。

中国高调纪念改革开放40年，习近平在大会上发表了近1个半小时的讲话乡，以1.3万字阐述改革开放40年成就。（图：法新社）

（中国．北京18日讯）中国国家主席习近平周二在庆祝改革开放40周年大会上发表讲话，矢言中国将继续推动“改革开放”，但同时也警告说“没有可以对中国人民颐指气使的教师爷。”

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庆祝改革开放40周年大会，上午10时在北京人民大会堂举行，习近平发表近1个半小时讲话。

众人等待习近平在此次讲话中表态，但习在演讲大多重复着过去要加强党的领导、实践人民的愿望等论调。内容并未提及制度性改革等相关回应。

习近平说，中国改什么、怎么改，必须以是否符合完善和发展中国特色社会主义制度的目标为根本尺度，“该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改”。

中国要把命运掌握手中

他说，改革开放40年的实践启示是，方向决定前途，道路决定命运，中国要把命运掌握在自己手中，就要有志不改、道不变的坚定。

习近平提到，开放带来进步，封闭必然落后。他呼吁，在前进道路上，必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

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路透社指出，习近平虽有深化改革的承诺，却没有提供实际执行的细节。

习近平在强调中国特色主义时说道：“中国这样一个有着5000多年文明史、13亿多人口的大国推进改革发展，没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的教师爷。”

改革开放是“伟大觉醒”

他表示，改革开放改变了中国，将中国从“文化大革命”的崩溃边缘中拯救出来。他称改革开放是中共的一次“伟大觉醒”，“正是这个伟大觉醒孕育了我们党从理论到实践的伟大创造。”

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习近平又指中共领导是中国特色社会主义最本质的特征，必须坚持“党对一切工作的领导”。他形容，这是个“重大原则问题”。

他称，党团结带领全国各族人民开辟的中国特色社会主义道路、理论、制度、文化是完全正确的，形成党的基本理论、基本路线、基本方略是完全正确的；只有顺应历史潮流，积极应变、主动求变，“行之力则知愈进，知之深则行愈达”。

他表示，正是因为始终坚持党的集中统一领导，“才能有力应变局、平风波、战洪水、防非典、抗地震、化危机”，才能既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路，而是坚定不移走中国特色社会主义道路。

演讲中习近平引用文学家鲁迅作品中的一段话：“什么是路？就是从没路的地方践踏出来的，从只有荆棘的地方开辟出来的。”来支持他的论点：“中国特色社会主义道路是当代中国大踏步赶上时代、引领时代发展的康壮大道，必须毫不动摇走下去。”