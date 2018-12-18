国际母语日委员会‧办组织徽章设计赛 为配合2019年国际母语日，国际母语日委员会（母语日委员会）特此举办组织徽章设计比赛，藉以庆祝国际母语日的同时，也创建母语日委员会的徽章，作为其对外的形象与标志。

（吉隆坡18日讯）为配合2019年国际母语日，国际母语日委员会（母语日委员会）特此举办组织徽章设计比赛，藉以庆祝国际母语日的同时，也创建母语日委员会的徽章，作为其对外的形象与标志。

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该委员会发文告说，参赛资格公开于所有马来西亚公民参与，设计主题徽章必须符合推展母语教育，促进多元包容之意涵。

首奖奖金为1000令吉及奖状（一份）；次奖奖金500令吉及奖状（一份）；三奖奖金300令吉及奖状（一份）。

所有参赛作品须于2019年1月18日（星期五），下午5时30分前提交至主办方办（董总）事处。

参加者可上网https://www.facebook.com/2019IMLD/下载比赛简章与报名表格。

任何疑问可联系负责人叶兴隆，电邮：[email protected]，电话：0387362337（Ext:290），