6马佛青高级佛学班‧明年3月太平举行 由马来西亚佛教青年总会主办、霹雳州联委会承办、太平佛教会协办的第39届高级佛学研修班《正念地生活》，将于2019年3月23至26日，在太平佛教会举办。

（吉隆坡18日讯）由马来西亚佛教青年总会主办、霹雳州联委会承办、太平佛教会协办的第39届高级佛学研修班《正念地生活》，将于2019年3月23至26日，在太平佛教会举办。

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课程邀请来自马来西亚的开律法师，带领大众齐来学习。

开律法师1989年依止释文建长老出家。法师毕业于台湾福严佛学院。18年前曾到缅甸、韩国、法国等国家参学。法师也曾在多位禅师座下学习禅法，当中包括了帕奥禅师（缅甸）和一行禅师（法国）。

透过4天3夜的学习，希望大家可以把正念之法运用在每一天的生活上。

马佛青也邀请到一位执业瑜伽老师成为副题讲师。老师将从瑜伽的角度与学员分享如何透过瑜伽放松身心，以不同角度切入正念生活相关课题。

研修班课程报名截止日期为2019年2月28日或额满为止。

任何询问，可联络筹委会主席方福源（觉心）016-5156781或马佛青秘书处03-78049154/57。