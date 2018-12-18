改道改善交通．LDP交通枢纽不塞了

白蒲大道马吉利斯路交通枢纽的双向直路都有障碍物挡在新设置的告示牌及交通灯前，以免不清楚改道状况的道路使用者，欲直走而撞上交通灯。（图：星洲日报）

焦点社区：白蒲大道马吉利斯路

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（雪兰莪．八打灵再也17日讯）白蒲大道马吉利斯路交通枢纽（Jalan Majlis Interchange）改道计划迈入第三天，灵市居民普遍认为，为期3个月的试跑期，将有助改善当地交通。

《大都会》社区报记者今早8时许巡视当地交通，发现改道后的交通颇为顺畅，在交通灯处也有辅警协助维持秩序，以及环城大道公司员工驻守在该处，以计算车辆在该交界处的等候时间及车龙。

设告示牌标示改道状况

记者也发现，环城大道公司在西部数据（Western Digital）、SS3、SS5及SS7一带，设置了多个告示牌，清楚标示改道状况，道路使用者从抵达马吉利斯路交通枢纽的1公里前，开始看见各种告示牌，因此交通并不混乱。

在道路告示牌上，也附上白蒲大道公司的援助电话（03-74947333），供道路使用者提供反馈意见或作出投诉。

据观察，为了让道路使用者在交通枢纽前可更了解改道的情况，大马大道局将白蒲大道马吉利斯路交通枢纽双向直路原有的交通灯拆除，在该处竖立起告示牌，并将交通灯往旁边设置，同时也使用障碍物挡在告示牌及交通灯前，以免不清楚改道状况的道路使用者，欲直走而撞上交通灯。

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此外，从蒲种方向前往SS7/9路与SS7/3路的道路使用者，只能从白蒲大道高架天桥下来后靠左转，或在白蒲大道高架天桥下的直路驶入马吉利斯路或SS8/2路进行U转，再继续往格拉那再也或甲洞方向行驶后，驶入SS7/9路。



高架天桥下禁直驶

环城大道公司（Litrak）早前宣布，白蒲大道马吉利斯路交通枢纽自本月15日起展开为期3个月的交通疏散系统。

在改道计划下，无论是从蒲种方向或从格拉那再也或甲洞方向，前往马吉利斯路交通枢纽的白蒲大道高架天桥下的直路，将被禁止直驶。

为了减缓有关路段在高峰时段的交通阻塞情况，在这项改道计划下，使用白蒲大道马吉利斯路交通枢纽双向直路的驾驶者，都只能选择左转或右转，欲直走的道路使用者，只能转入马吉利斯路或SS8/2路进行U转。

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沙里扎：派员驻守观察交通状况

环城大道公司通讯经理沙里扎表示，该公司在改道首日至今，都派员从早上7时直到凌晨12时驻守在现场，观察当地的交通状况。

他说，该公司的工程师也在该处控制绿灯的时间，从10秒、20秒至60秒的时间，以此计算转左或转右的车辆数量，从中得知前往哪个方向的车辆较多。

他表示，受到改道计划影响的人士包括工厂区、SS3、SS5及SS7居民，尤其是从西部数据往格拉那再也或甲洞方向的道路使用者影响最大，他们需驶入马吉利斯路或SS8/2路进行U转，但交通也显得较为顺畅。

至今没接获投诉

“经过我们的观察，交通流量在这项计划下显得更加顺畅，我们至今并没有接获民众对该计划作出的投诉。”

他透露，为了得到更准确的数据成果，在开学日前后还会再派员前去该处观察交通状况，确保该计划的可行性。

他指出，在改道计划实行前一段日子，该公司已在白蒲大道马吉利斯路交通枢纽一带的住宅区派发改道路线图，提早通知该区居民，因此大部份道路使用者并未感到陌生及不习惯，只有少许不常使用该路的道路使用者，会在交通灯前感到彷徨，而辅警也会适时为他们指路。

“我们于2016年实行的灵市ss2/55路衔接白蒲大道的交通枢纽改道计划十分成功，如今在这里展开相似的交通枢纽改道计划，希望能够一样成功缓解塞车的情况。”

民众：改道计划可行

受访民众表示，白蒲大道马吉利斯路交通枢纽的塞车状况十分严重，尤其在早上9时及下午5时的高峰时段，需塞上10分钟至半小时的时间，因此交通枢纽改道计划是一项可行的方案。

“我们十分赞同环城大道公司在白蒲大道马吉利斯路交通枢纽展开改道试验计划，若在这3个月内可看到效果，将其改为永久性计划也是可行的。”

他们认为，尽管改道计划会让附近的居民受到影响，因无法直行转入花园，但若能够改善交通阻塞的状况，麻烦一些也感到乐意。

白蒲大道高架天桥下来后靠左行驶，然后再左转驶入ss7/9路，造成从高架天桥下驶入大路的轿车及欲靠左行驶的轿车差点发生碰撞，十分危险。（图：星洲日报）



何福强（52岁）：赞同实验3个月

“平时我并不常使用白蒲大道马吉利斯路交通枢纽，但只要经过该处就会深受塞车的困扰。因此当我得知这项改道计划后，我是赞同当局进行为期3个月的实验。

若在这段时间内，改道计划真的改善了塞车问题，对于经常使用该交通枢纽的道路使用者而言，绝对是一件好事。

我认为这项改道计划只会对西部数据、SS3、SS5及SS7一带居民有影响，因为他们需U转才可抵达目的地，但只要习惯了就没问题。”

黄文锋（60岁）：车龙的确减少了

“我每日都会使用白蒲大道马吉利斯路交通枢纽，从该处转往SS5花园，因此在改道计划展开前就已从各大告示牌上得知这个消息。

我认为改道计划好坏参半，若该计划能够有效改善长久以来的塞车问题，绝对是一大好处，但那一带的居民要直行回家就会比较麻烦。

在该计划展开后的数日内，我发现车龙的确减少了。无论如何，我是赞同当局将改道计划变成永久性的交通措施。”