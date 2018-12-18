法国向科技巨擘开刀征税．资助政府应对“黄背心” 数码税又名为“GAF A税”，即以谷歌（Google）、苹果（Apple）、脸书（Facebook）及亚马逊（Amazon）命名，以确保这些大型科网企业能就在欧洲的商业运作，向当地政府缴交公平份额的税项。

法国经济部长勒迈尔周一（17日）宣布，从明年元旦起向大型的互联网及科技公司征收“数码税”，包括美国的谷歌、脸书、亚马逊及苹果公司，估计可于明年带来5亿美元（约23.4亿令吉）的财政收入，有望资助应对黄背心示威的纾困措施。

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数码税又名为“GAF A税”，即以谷歌（Google）、苹果（Apple）、脸书（Facebook）及亚马逊（Amazon）命名，以确保这些大型科网企业能就在欧洲的商业运作，向当地政府缴交公平份额的税项。

欧洲选民一直不满美国的科网企业，在当地缴交太低的税项。但由于在整个欧洲划一征收数码税，需得到全体欧盟成员国的支持，因此在部分国家的反对下，法国决定独自实行这措施。