河口种红树海边捡垃圾．逾200人参与维护环境运动 雪邦土地局日前在峇眼拉浪河口及海边进行维护环境运动，吸引逾200人参与。

逾200人趁涨潮前种植红树树苗。（图：星洲日报）

（雪兰莪．雪邦16日讯）雪邦土地局日前在峇眼拉浪河口及海边进行维护环境运动，吸引逾200人参与。

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他们先在河口种植450棵白骨壤树（又名海榄雌，Api-api）的红树树苗，过后再沿着沙滩展开捡垃圾清洁运动，而且捡得最多垃圾的组别还有奖品。

双溪比力区州议员刘天球也出席这项活动。他对参与者赞赏有加，并指他正积极推动双溪比力州选区内生态旅游，希望大家一起努力。

雪邦土地局高级助理县长玛琳扎和阿敏，以及雪邦市议员蔡志雄也出席活动。

玛琳扎代表身在国外无法出席活动的县长雅昔致词时，表示感激所有参与这项由雪邦土地局与雪州环境、绿色工艺、消费人、科学、工艺及革新事务常规委会联办的河口和海边维护活动。

“参与今天活动的人士逾200人，大部份是年轻人，分别来自国能大学、雪邦高等国家青年技术学院（IKTBN）、国家反毒机构以及其他政府单位。”

马来甘榜地标设计赛揭晓

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另外，雪邦土地局最近也举办马来甘榜地标设计比赛。

夺得冠军的是龙溪甘榜双溪布亚，亚军是沙叻甘榜拉务兰卒、季军是双溪比力甘榜乌鲁楚楚，他们从阿敏手中接过奖状及奖金。

雪邦村长戴祖兴及双溪比力村长余东发也参与种植红树树苗运动。