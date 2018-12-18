即起至1月16日‧Watoto合唱团西马献艺 继日本、香港、澳门站之后，Watoto儿童合唱团第95团亚洲巡回演出将于12月19日至1月16日在西马举行，随后则于2019年2月13日至3月10日在砂拉越演出。

Watoto儿童合唱团于今年4月莅访诗巫，带来精彩感人的演出。（图：星洲日报）

（砂拉越‧诗巫18日讯）继日本、香港、澳门站之后，Watoto儿童合唱团第95团亚洲巡回演出将于12月19日至1月16日在西马举行，随后则于2019年2月13日至3月10日在砂拉越演出。

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该合唱团由18名介于7岁至12岁的儿童组成，由10名成人团队的陪同下分享个人故事，音乐和舞蹈来展示Watoto的愿景和使命。该合唱团将在西马的巴生河流域、槟城、太平演出，而砂拉越的行程有古晋、砂拉卓、泗里街、民丹莪、诗巫、民都鲁、美里。

欲知详情者可浏览http://www.watoto.asia/en/the-choir/see-the-choir/、www.watoto.asia、或脸书（Watoto Asia -

Malaysia/Singapore），有兴趣邀请该合唱团演出或了解该合唱团者也可联络Kenneth Wong（+601127272379）或电邮[email protected]。

分享从黑暗人生走进光明

Watoto儿童合唱团演出主题为2017年全新创作“生命奇迹”，演绎现代非洲音乐和舞蹈，孩子们将分享他们如何从黑暗的人生走进充满意义的生命。

“Watoto”在非洲的史瓦济兰语的意思是“孩子们”，来自非洲乌干达的Watoto儿童合唱团于1994年成立。该合唱团也是Watoto儿童关怀事工因爱成立的，来自Watoto的老家即坎帕拉五旬节教会的一小队成年人，透过现代圣乐、非洲传统节奏和舞蹈的有力融合，将Watoto的异象和使命展现出来。

Watoto如今不仅是一个希望所向，也成为了非洲真正转型的典范。迄今为止，Watoto已为五千多名孤儿和弱势儿童提供全面的住宿治疗（目前约有3000名儿童），其中一些已经是具社会影响力的专业人士。

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Watoto儿童合唱团自1994年开始，每年安排到访亚洲、欧洲、美加、南美洲和澳州国家巡演，代表非洲约5000万因爱滋病、战乱和贫病沦为孤儿的孩童呼喊，并且分享希望的信息。从2007年开始，Watoto为五千多名单亲妈妈、或是受爱滋病毒影响的弱势妇女提供援助和支持，其中包括赋予培训和门徒训练、就业、医疗和社会服务。