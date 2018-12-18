担心变伤人工具．美国纽约州双节棍禁令违宪 美国纽约州于1974年颁布禁令，不准民众持有、贩卖生产或携带双节棍搭乘交通工具。如今这项禁令踢到铁板，纽约布鲁克林联邦法院法官陈帕梅拉（Pamela Chen）上周五判决双节棍禁令违宪。

李小龙的功夫电影曾在美国掀起一阵双节棍热潮。

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但基于担心双节棍变伤人工具，美国纽约州于1974年颁布禁令，不准民众持有、贩卖生产或携带双节棍搭乘交通工具。如今这项禁令踢到铁板，纽约布鲁克林联邦法院法官陈帕梅拉（Pamela Chen）上周五判决双节棍禁令违宪。

此案是由纽约州立大学海事学院教授马洛尼提出，他2000年因在家持有双节棍而遭检警起诉判刑。马洛尼不服一路上诉至最高法院，最高法院于2010年将此案发回更审，并要求承审法院考量宪法第二修正案，该法案保障美国人民持有并携带武器的权利。

马洛尼强调，当初是因为无法理解如此具有历史的武术器具被列为禁令，才愤而走上法律诉讼。他正考虑开班传授自己创新的双节棍武术。