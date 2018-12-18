北京之夜筹款晚宴．为大马变脸团成员募经费 守星艺术学院门下的变脸团刚在2018马来西亚《国际青少年文化艺术盛典》全国赛和国际赛各别夺下金奖，也让一班6岁至17岁的大马变脸团成员，开启前往北京央视参加《少儿春晚》之路，与来自美国、加拿大、日本、澳洲、中国等优秀的表演团队一较高下。

（吉隆坡18日讯）守星艺术学院门下的变脸团刚在2018马来西亚《国际青少年文化艺术盛典》全国赛和国际赛各别夺下金奖，也让一班6岁至17岁的大马变脸团成员，开启前往北京央视参加《少儿春晚》之路，与来自美国、加拿大、日本、澳洲、中国等优秀的表演团队一较高下。

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2018马来西亚《国际青少年文化艺术盛典》由大马武士国际集团主办，是全马首个获教育部支持与认证的最大型多元民族及最多国际青少年文化艺术活动的对接平台。

活动筹委会主席叶耀阳表示，希望守星艺术学院的孩子们能借此机会跟各国代表互相交流，学习他们的文化之余，并通过4天3夜的活动，把马来西亚的文化弘扬出去。

由于此次远赴北京需要一笔庞大经费，为了不让年纪轻轻的变脸师无缘参与，守星艺术学院决定在12月30日于吉隆坡半山芭的好想吃宴会厅举办主打川剧变脸的“北京之夜筹款晚宴”，向大马人宏扬正统的变脸和川剧文化之余，也希望能为旗下的变脸团队募集足够的资金。有关义演购票详情，公众可联络黄伟忠016-2638868。