台湾世界儿童画展．博雅夺1银25佳作奖 巴生博雅艺术中心在台湾第49届（2018年）世界儿童画展中，荣获1面银牌和25个佳作奖。

郑馨蕊的《早晨，早市》作品获得银牌奖。

（雪兰莪．巴生17日讯）巴生博雅艺术中心在台湾第49届（2018年）世界儿童画展中，荣获1面银牌和25个佳作奖。

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这项世界儿童画展，是由台湾儿童美术教育学会及台湾造形艺术学会主办，台湾艺术教育馆协办。台湾教育部、外交部、文化部、原住民族委员会、台北市政府教育局、高雄市政府教育局、新北市政府教育局、桃园市政府教育局及台中市政府教育局为指导单位。

台湾第49届世界儿童画展于今年9月15至26日在台湾艺术教育馆举行，计有来自世界41国154个单位参与，马来西亚共有42个单位参加。

博雅获得银牌的学生是郑馨蕊，获奖作品是《早晨，早市》，评委苏燕能的评语是巴刹拥挤的情形表现得淋漓尽致，尤其青菜摊各种蔬菜描绘细致，人物变化主题明确，用色笔触十分用心，实属好作品。

获得佳作奖的25名优秀学生是林倩妤、刘子鸿、黄嘉烜、辜妍歆、李翊旸、林楷骏、许紫琪、卢思颖、杨钰琳、黄若萱、曾艺榕、叶昱芸、禤咏善、林楷芩、黄政皓、张子轩、徐亦乐、丁佳欣、林家媺、杨汶谕、曾芊芸、辜严锋、张羾缤、萧依丽（译音）及依扎。

林倩妤佳作《达雅族同胞》 。

林楷芩佳作《都市夜晚》。