森林局：立即生效·热带雨林公园免门费 （山打根18日讯）森林局首席护林员拿督马索再尼宣布，山打根热带雨林公园取消入门费，立即生效。

山打根热带雨林公园即日起取消门票。

（山打根18日讯）森林局首席护林员拿督马索再尼宣布，山打根热带雨林公园取消入门费，立即生效。

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■3单位成立管委会

马索再尼今日在森林局会议室作出宣布，热带雨林公园除取消入门费外，也设立由山打根市议会、森林局及非政府组织组成的管理委员会，确保更有效率管理热带雨林公园，以符合州政府的目标，造福人民福祉。

俊源新村后的热带雨林公园门票取消是早前透过州地政及房屋部助理部长邱文正向马索再尼反映民情后，获得马索再尼付诸行动，惠民政策令人赞赏。

邱文正呼吁热爱户外运动及亲子乐的民众善用公园设施，保持清洁及勿随意采摘公园一草一木。

热带雨林公园是于2015年7月1日起收取门票，成年人每人2令吉，18岁以下者及学生每人1令吉，曾引起民众的反弹。

热带雨林公园内的猪笼草品种。

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■热带雨林公园 生态丰富

位于5哩俊源新村后山的山打根热带雨林公园占地146.80公顷，拥有令人响往的自然景观，徒步道两旁的树林，充满奇花异草的和婆罗州鸟类、草药和猪笼草，充满大自然生态。

热爱户外运动的民众能在这挑战体能，徒步径以高斜坡为主，若民众喜欢探险也可以由徒步径进入森林内探索，沐浴在热带雨林怀抱及亲近大自然，林内有小溪、瀑布与淡水鱼等。

公园曾发生多次徒步者深入森林而迷失方向，需劳动消拯员、徒步发烧友及志愿者搜寻，所幸迷路者都在搜救队伍护航下安全回来，因此当局也竖立告示牌，提醒民众注意安全，不要落单及提早步出森林以策安全。

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除了徒步径，也设有展览屋、猪笼草公园、体操用具及儿童游乐设备等，受民众欢迎。

森林局首席护林员马索再尼（坐者右四）、加拉敏丁区社区发展领袖刘见闻及出席会议者合影。