加拿大拟修法航班延误可索赔．行李丢失最高可赔逾6千 依据拟议的规定，除了天气、紧急维修、机场运营问题和紧急医疗情况等意外，航班延误3至6小时，大型航空公司要赔偿旅客400元（加币．下同，约1234令吉），6至9小时700元，延误9小时以上赔偿可高达1000元。

为了保护航空旅客的权益，加拿大交通部周一（17日）公布一份草案，就超员预订导致旅客不能按时登机，以及丢失或损坏了旅客行李，将要求航空公司赔偿。

广告

依据拟议的规定，除了天气、紧急维修、机场运营问题和紧急医疗情况等意外，航班延误3至6小时，大型航空公司要赔偿旅客400元（加币．下同，约1234令吉），6至9小时700元，延误9小时以上赔偿可高达1000元。超员预订等商业决策导致的旅客被拒登机，延误长达6小时，航空公司要赔偿900元，延误6至9小时，赔偿金为1800元，超过9小时赔偿金可高达2400元（约7400令吉）。

此外，行李丢失或损坏的赔偿最高为2100元。