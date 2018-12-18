參議院報告：散播假消息分化美國‧俄內容農場助特朗普勝選 美国参议院情报委员会发表一项研究报告，指俄罗斯在2016年美国大选期间，针对非裔美国人发动网络内容，企图利用种族分裂与种族主义来分化美国，并压制民主党选民的投票率，从而帮助特朗普拉抬声势。

俄罗斯被指透过社交媒体，令部分社群感到意兴阑珊。（图：互联网）

（美国‧华盛顿18日讯）美国参议院情报委员会发表一项研究报告，指俄罗斯在2016年美国大选期间，针对非裔美国人发动网络内容，企图利用种族分裂与种族主义来分化美国，并压制民主党选民的投票率，从而帮助特朗普拉抬声势。

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利用社媒影响选情

而另一份类似的报告指，不只是已爆出的脸书和推特成为俄罗斯散播虚假消息的平台，几乎是每个主要社媒包括YouTube、Tumblr、Pinterest、Instagram和谷歌都被利用来影响选情。

这是各大社交媒体提交大量资料给参议院后得出的第一份报告，也是俄方涉嫌介入美国大选迄今角度最广泛的报告。

根据得州网络安全公司“新知识”与哥伦比亚大学、康菲尔德研究集团共同撰写的报告，俄国位于圣彼得堡的内容农场“互联网研究机构”（IRA）透过种族、宗教、意识形态等分化美国公民，同时削弱人们对美国民主机构的信任，以打击美国前国务卿希拉里的选情。

他们研究指俄国影响美国舆论及分裂当地社会的活动至今仍然活跃。但报告也指这些网络巨头“太迟且未协调地”对这些企图作出反应。

IRA在脸书与Instagram锁定非裔美籍社群，扩大对非裔美籍社群影响力，并网罗不知情的各族群美国运动人士散播特定内容、组织集会活动，这当中有极高比例为非裔美国人。

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报告指出，和脸书的7650万人次相比，Instagram互动高达1.87亿人次，Instagram的存在被低估，影响可能远比脸书更大。

另外美国《华盛顿邮报》星期日亦引述另一份同样提交给参议院、由牛津大学“运算宣传项目”和网络分析公司Graphika撰写的研究报告，同样指出IRA透过网络攻势，借由支持拥鎗、反对移民、警察对黑人使用暴力等引发争论的议题相关贴文来分化美国选民，试图帮助特朗普竞选。

此外，报告也发现，在美国媒体于2017年仍将焦点放在俄罗斯透过脸书、推特影响美国政治时，俄罗斯已改变策略，从电子行销转移至锁定多个频道的观众，包括YouTube、Tumblr、Pinterest、PayPal及Google+都受到影响。

牛津网络学院总监霍华德博士表示，俄国几乎通过所有社媒网站来散播虚假消息，是为了让他们鼓吹的活动看起来更合法。

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IRA幕后老板为商人

报告内容还指，俄方早在2013年就开始试图利用推特干预美国内政，2014年后更是逐年变本加厉，“社交媒体早已从单纯让用户抒发不满及参与讨论的平台，转变为专制与民主国家政客操纵的工具。”

两份报告都将矛头指向IRA。这间公司幕后老板是绰号“普汀厨师”的俄罗斯商人普里戈任。华府早在3月就以涉嫌干预大选为由，针对包括IRA以及普里戈任等5间机构及19人实施制裁。