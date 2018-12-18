欧盟祭环保新规．2030年新车碳排减37.5% 欧盟执委会气候行动和能源执委卡尼特说：“有了这条法律，我们设定正确的目标与动机，处理运输业的碳排问题。这能协助我们的产业往零排放移动改革的方向走，进一步加强在洁净车辆上的全球领导力。”据周一达成的共识，所有新货车的碳排量，必须比2021年少31%。

欧盟成员国与欧洲议会周一（17日）同意在2030年前，将新车二氧化碳排放量减少37.5%。这项协议是在各国不同要求之间的折衷妥协，德国希望将碳排量减少30%，欧洲议会希望降低40%。

广告

欧盟执委会气候行动和能源执委卡尼特说：“有了这条法律，我们设定正确的目标与动机，处理运输业的碳排问题。这能协助我们的产业往零排放移动改革的方向走，进一步加强在洁净车辆上的全球领导力。”据周一达成的共识，所有新货车的碳排量，必须比2021年少31%。

但汽车业强烈反对此举，警告这可能冲击就业。德国汽车工业协会表示，新法律将设定高要求，但在转换到电动车方面，没有付出多少行动提倡或提供奖励。-