刘美汉：马新争端宜速解决 “本是同根生，相煎何太急”！最近“本是同根”的我国与新加坡先是因为领空课题，随后再衍生出海域风波！马来西亚提出以天为“限”，而不甘示弱的新加波就划海为“界”。

“本是同根生，相煎何太急”！最近“本是同根”的我国与新加坡先是因为领空课题，随后再衍生出海域风波！马来西亚提出以天为“限”，而不甘示弱的新加波就划海为“界”。一水之隔的两国之间的外交顿时产生不少摩擦，而随<7740>两国的部长和发言人的对峙，让纷争的气氛升温！

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我国政府及交通部长陆兆福早前提出，新加坡实里达机场启用的新起降程序“侵犯大马主权”，除了在领空方面，尤其是影响到巴西古当。一旦允许新起降程序，以后要兴建任何高度建筑物都要“知会”新加坡。试问四面环海的新国为何偏偏要朝我国领空起落？



新加坡对于我国政府及交通部长所提出的领空论后，不日立刻提出海域论反击，指我国单方面扩大柔佛海域界限，说这是严重侵犯新加坡主权和违反国际法，还指我国重划港界时也超出自称所拥有的领海范围，甚至称我国政府船只多次“入侵”大士一带的领海？真是好一个投我以“天”，报之以“海”！毕竟天之大，海之阔，凡事皆可为题。



新国部长许文远在马新风波课题上引用了“本是同根生，相煎何太急”。这句话由来自我国槟城的许部长说出可能是感慨万千，但是新国在这纷争课题上举行军事演习又是何意思？是要“煮豆燃豆萁”吗？作为原大马人的许部长此次还是站在纷争“口水战”的最前线，不知其内心是何感受。



事实上，马来西亚和新加坡属同根同源，两国之间有千丝万缕的渊源和关系。正如首相敦马哈迪比喻“马新就像双胞胎”，而笔者认为马新两国这对双胞胎更像极了《绝代双骄》里的江小鱼和花无缺，各自命运和际遇迥然不同，名声与实力也大不同，甚至会常常因为互看不爽而互相对骂和大打出手，但是始终还是打死不离亲兄弟。



马新两国此次的空海领域风波算是久违的“兄弟”纷争，上有两国部长之间的隔空对峙，下亦有两国愤民之间的叫嚣对骂，这纯属正常。然而其中最为令人感到遗憾的是竟然有一些我国国民在马新纷争课题上，向着新国指责大马，其中有些仅持居留证，却自诩新国人的“高级外劳”尤为强横！虽说趋炎附势是如今物质化社会的常态，但如果情况上升到国家主权高度时，捧他国而踩自国的崇洋媚外心态，当真有失人格。



人与人之间在乎的是对与错，而国与国之间所在乎的往往只有利与弊。此次马新之间的争议，从很大程度上，我国为了争取一个更公平的交代，虽然从经济和名望上不如新国，但是该抗议的还是要抗议，不能因为你是“花无缺”就要怕你，不然“江小鱼”以后如何在江湖再抬起头？至于新国则可能是希望我国这个“江小鱼”能好好遵守“规则”，不要乱乱来吧！

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或许会说，与其我划过你的海，你掠国我的天，大家若能如退一步，岂不海阔天空？但要让江小鱼和花无缺“握手言和”？除非等到《绝代双骄》的完结篇。

（星洲日报．砂拉越．评论．作者：刘美汉）