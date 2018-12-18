诗不朗再也临时巴刹建竣．小贩盼新春后搬 随着小贩们已在本月6日抽签局决定摊位，诗不朗再也逾400名小贩预料最快可在明年1月迁入观音庙前的临时巴刹，以让路给耗资1800万令吉的重建巴刹工程。

与巴刹毗邻的诗不朗再也小贩中心也将被拆除重建。（图：星洲日报）

（槟城．北海17日讯）随着小贩们已在本月6日抽签局决定摊位，诗不朗再也逾400名小贩预料最快可在明年1月迁入观音庙前的临时巴刹，以让路给耗资1800万令吉的重建巴刹工程。

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多数小贩相当满意临时巴刹的设施，而华裔小贩也希望威省市政局能将搬迁日期定在农历新年后，让小贩们能安心进货，以应付佳节前的购物旺季。

尽管该巴刹与饮食中心内的小贩今早受询时皆证实，他们已抽签决定临时巴刹的摊位，但仍有不少流动小贩声称他们未被安排抽签，并因此感到担忧。

叶介文：设施还不错

联发神料店老板叶介文（67岁）受询时说，他亲往临时巴刹后发现设施还不错，总算放下了心头大石。

“毕竟北海王俊畅路巴刹当年要重建时，所兴建的临时巴刹很糟糕，而且问题一箩箩，让我们很担心万一这次的临时巴刹也一样，日子就难过了。”

他说，当局还未通知他们何时该迁入临时巴刹，加上年关已近，让他陷入此时该不该进货的两难，所以希望当局能尽快通知，或直接将搬迁日延至农历新年后。

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李庆华：需时间适应

菜贩李庆华（48岁）也认为，虽然临时巴刹的设施还算理想，但仍有许多小细节有待加强，加上小贩也需要时间适应，希望当局能多加体谅，将搬迁日期挪至农历新年后。

一名友族小贩也对临时巴刹赞赏有加，并认为现有的诗不朗再也巴刹和小贩中心已残旧，确有必要重建，惟希望当局能尽速建好新巴刹，让小贩尽快迁入永久性的巴刹营业。

200万兴建临时巴刹

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诗不朗再也临时巴刹共耗资200万令吉兴建干货（112个摊位）、湿货（51个摊位）、熟食（90个摊位）及开放摊位220个。

至于即将重建的诗不朗再也巴刹及小贩中心，则由槟州政府出资，槟州发展机构兴建，再交由威省市局管理。

重建巴刹工程预计耗时2年，而包括临时巴刹费用，整个计划耗资1950万令吉。