槟大旗鼓舞龙舞狮游行．36队冒雨演出 36支队伍在滂沱大雨中精神不灭，坚持完成大旗鼓及舞龙舞狮游行。

杨顺兴（左七起）、方万春和一众嘉宾披上雨衣，冒雨与队伍一同游行至旧关仔角草场。（图：星洲日报）

（槟城17日讯）36支队伍在滂沱大雨中精神不灭，坚持完成大旗鼓及舞龙舞狮游行。

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槟州政府主办的2018年槟州大旗鼓及舞龙舞狮游行，昨晚在槟岛乔治市举行，未料天不作美下起大雨，让原定晚上7时开始的游行展至7时35分，才从柔佛路布朗草场出发。

由12支大旗鼓队、15支醒狮队及5支舞龙队，共36支队伍组成的阵容，冒雨游行经过柑仔园路、槟榔路、牛干冬、调和路等。大雨加上刮风，导致参与者面对更大的阻力，游行者除了全身湿透，也必须耗更大的力气撑起湿漉漉的大旗继续游行。

高桩舞狮被迫取消

尽管雨势于晚上8时30分一度变小，但游行队伍于晚上9时30分准时抵达旧关仔角市政厅大厦前，准备在嘉宾及观众前演出时，绵密的雨滴开始落下，但参与者仍冒雨演出。

活动于晚上11时40分结束时，许多观众仍留下观看，但原定的高桩舞狮演出因下雨被迫取消。

槟首长曹观友致辞时，称赞参与者在湿透情况下仍完成任务的精神，也喜见大批民众无惧风雨前来支持。

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他说，大旗鼓游行及演出始于1920年代，早已是许多槟城人的集体回忆，也是槟城重要的文化遗产之一。

游行者展现热忱

槟州旅游发展、古迹、文化及艺术委员会主席杨顺兴则说，基于下雨但没闪电，加上游行者展现热忱，主办方决定活动照跑，他本身也随队完成游行。

他形容，参与者来自各族，让游行仿佛文化大熔炉，更让槟城的文化更具活力。

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“这就是我们想维护的精神，未来也必须延续，让我们的孩子体验这种文化节庆，继续把槟城打造成特别的地方。”

出席者有彭加兰哥打区州议员魏子森、槟州大旗鼓公会兼槟州武术龙狮总会会长拿督方万春。

精湛的舞龙演出引人注意。（图：星洲日报）

大旗鼓游行在风雨中进行，市民撑伞支持。（图：星洲日报）

大旗鼓游行是槟城具有历史性的文化节目，每年举行。（图：星洲日报）

大旗顶在头上的一秒钟，是表演者多年来练习才有的成果。（图：星洲日报）

游行队伍抵达旧关仔角市政厅大厦前，参与者开始呈献精彩演出。（图：星洲日报）