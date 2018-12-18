黄汉伟：升旗山区9华校获拨款．槟华女中28万5000最多 2018年联邦政府教育部特别拨款今日起发放，升旗山区国会议员黄汉伟说，该选区内的8华小和1中学共获98万令吉。

黄汉伟（右二）移交支票给蔡耀祖，由杨裕发（左）和陈芃宏陪同。（图：星洲日报）

（槟城17日讯）2018年联邦政府教育部特别拨款今日起发放，升旗山区国会议员黄汉伟说，该选区内的8华小和1中学共获98万令吉。

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培才华小获4万、培华小学4万、菩提小学6万5000、槟华女中28万5000、槟华小学18万、公民总校7万、公民一校5万、商务小学10万和汉民小学15万令吉。

黄汉伟说，这笔拨款将由教育部通过电子转账发放。

他今早到菩提独中移交5000令吉选区拨款，由菩提四校董事蔡耀祖代表接领，董事杨裕发和校长陈芃宏陪同。

建议改善发放拨款机制

黄汉伟说，财长林冠英在提呈2019年财政预算案时提及的1200万令吉独中拨款，将在明年发放。他建议联邦政府改善发放拨款的机制，改为在年初发放，而不是年尾，效法槟州政府。

他说，新政府在财政预算中列明拨款给独中，是史无前例的事，他希望下一步就是承认统考。