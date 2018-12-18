党内人：对各种乱象反感．“努鲁宣泄不满” 公正党峇东埔区国会议员努鲁依莎毫无预警宣布辞掉党职已震惊各界，并推测现有的政治乱象，或是压垮骆驼的最后一根稻草。

（雪兰莪．八打灵再也18日讯）公正党峇东埔区国会议员努鲁依莎毫无预警宣布辞掉党职已震惊各界，并推测现有的政治乱象，或是压垮骆驼的最后一根稻草。

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被喻为“烈火莫熄公主”的努鲁依莎向来秉持改革、公正与法治的信念，她在求学时期已不惜一切走上街头为改革斗争。然而，近期公正党和希盟的政治发展让她感到不安，乃至失望。

或向马哈迪呛声

据党内人士透露，努鲁依莎辞职有各种因素造成，相信她对在大选后政治权谋游戏持续升温特别反感，突然抛下震撼弹说不定是要向首相敦马哈迪呛声。

“巫统退党潮和跳槽事件可能令努鲁感到不安，其父亲二度入狱，都是因为这班人，希盟怎么可以收容和跟他们共事？”

努鲁依莎一直以来希望凭着个人实力而非依靠父母光环赢得副主席高职；然而，从公正党内讧恶化到派系分明，无论她多么努力，都会被另一派系当作话柄。

周日公正党各州主席完整名单出炉，努鲁依莎受委为槟州主席，公正党中委拉蒂花立即跳出来批评州委主席人选多数来自单一阵营，直指有朋党及裙带关系之嫌。

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据公正党内人士透露，努鲁依莎非常厌倦党内派系斗争的不良风气，拉蒂花的声明，显然很大程度是在影射她。

“努鲁依莎支持改革派的拉菲兹竞选署理主席，但前者落选，也令她倍感失落。”

党内人士告诉星洲日报，努鲁依莎对希盟执政表现颇有意见，认为缺乏改革力度，并且对政府没有兑现竞选承诺和改革议程，甚至提出一些新政策如第三国产车计划有所不满。

“努鲁在宣布辞职之前完全没有前兆，但我们知道她的不满。”

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党内人士透露，在509大选之前，努鲁依莎曾为了反对公正党与马哈迪合作事件与父亲拿督斯里安华闹意见和发生争执。

“作为安华长女的努鲁依莎很难释怀与曾经令她父亲入狱的人合作。她是赞同与伊斯兰党断交和成立希盟。

“最近听说努鲁又再与父亲起争执，但不确定是为了何事。”

联络努鲁没回应

记者尝试联络努鲁依莎获得她的解释，但没有回应。

另有一名党领袖认为，努鲁依莎为憋清公正党的“裙带主义”，避免成为他人口舌，才会辞去副主席和槟州主席职。

“努鲁是安华的女儿，难免会被人标签为‘安华代言人’，虽然她有政治理想，但她因为身份关系不能做什么。”

“她被委任为槟州主席，首当其冲的便是其父亲。”

沈志勤：给时间沉淀

盼努鲁回心转意

努鲁依莎宣布辞去副主席职让党内人士感到愕然，多名公正党领袖吁请她暂时休息，沉淀一段时间后再重新考虑其决定。

公正党策略局主任兼农业及农基工业部副部长沈志勤表示，党员应给努鲁一些时间和空间，让她重新考虑收回其决定。

“我们希望她能回心转意，毕竟，公正党面临了20年严峻的挑战，女性从政者更不容易，凡事有起有落，我们给予她一些时间和空间沉淀。

“她是一个努力、用心和细心以及言之有物的人，她不是靠其父亲，而是靠她实力赢得基层支持，否则不可能获得最高票当选副主席职。”

蔡添强：了解努鲁处境

另外，公正党副主席蔡添强受询时表示，他同情努鲁的遭遇，了解她的处境困难。

他希望，过了一些时间后，努鲁依莎能够重新考虑其决定。

他也表示，根据党章，若中选的副主席有空缺，最高理事会可以委任最高理事填补空缺。

阿菲夫：或对党方向失望

峇东埔区部副主席阿菲夫昨日表示，努鲁依莎可能是对党的方向和内部政治局面感到失望。

因此，他促请党最高领导层应采取积极措施，挽回党员的信心。

努鲁依莎在党选中以最高票当选副主席职。她昨日声明，尽管卸下党职，但仍会保留槟州峇东埔区国会议员身份，继续推动国家的改革。

副主席若有空缺

可委最高理事填补

根据公正党党章，党主席有权委任5名中委、最多3名副主席、总秘书、宣传主任、财政及14名州主席。

根据公正党党章第21.14条，若中选的副主席有空缺，最高理事会可以委任最高理事填补空缺。

虽是受委副主席，但他们在开会时同样拥有投票权。

公正党通讯主任法米早前透露，该党不排除委任拉菲兹为副主席。