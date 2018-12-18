瑞典圣诞改称冬季庆典？ 极端主义网媒乱炒作 为了避免冒犯穆斯林，瑞典已经将“圣诞节”改称为“冬季庆典”？没有的事！这一切都只是极端主义的网媒唯恐天下不乱，特意借题发挥来大做文章的假新闻。

网上流传瑞典将圣诞节改称为冬季庆典，其实是如《圣战观察》（Jihad Watch）等反伊斯兰网站炒作的假新闻。

（雪兰莪‧八打灵再也18日讯）为了避免冒犯穆斯林，瑞典已经将“圣诞节”改称为“冬季庆典”？没有的事！这一切都只是极端主义的网媒唯恐天下不乱，特意借题发挥来大做文章的假新闻。

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社交媒体从12月初开始流传，称瑞典已经开始将“圣诞节”改称为“冬季庆典”，以努力安抚他们引入的“极端主义”穆斯林人口。

指避免冒犯穆斯林

然而根据美国事实查核网站SNOPES的查证，有关说法只是谣言，瑞典政府并没有就此出台任何官方法令；有关谣言其实是源自于瑞典媒体《南瑞典日报（Sydsvenskan）》于本月2日发布的一个标题，所衍生出来的假新闻。

据悉，《南瑞典日报》当时以“Malmo flyttar vinterfirandetto Stortorget avsakerhetsskal（出于安全考虑，马尔默将冬季庆典搬到了斯德哥尔摩）”为题，报道了在马尔默市举行的年度庆典活动的地点变化。

结果，诸如“圣战观察（Jihad Watch）”和“欧洲之声（Voice of Europe）”等反伊斯兰网站，在发现《南瑞典日报》在该头条新闻中使用的是“vinterfirandet”（冬季庆典）而不是“Julen”（圣诞节）的字眼后，开始炒作《南瑞典日报》这么做是为了避免冒犯穆斯林。

然而，这些反伊斯兰网站显然没有注意到“Julen”这个字眼，在这篇文章中被反复使用；事实上，该篇文章中的引言就两次提到了圣诞──其中“Julen”翻译为圣诞，而“juldagarna”指的则是圣诞节。

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此外，SNOPES也检查了《南瑞典日报》发表的其他几篇文章，看看他们是否惯性地用“冬季庆典”取代“圣诞节”，结果发现他们有一整版和圣诞（Julen）有关的报道，包括有圣诞歌曲（jullat）、圣诞树（julgransodlingar）、圣诞礼物（julklappar），甚至圣诞日历（julkalender）的文章。

事实上，有关谣言也可以通过访问瑞典政府的官方网站来揭穿，该网站包含几页向外国游客介绍瑞典的各种习俗和传统，包括一整页充满圣诞节参考的页面。