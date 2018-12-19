提醒公民注意安全·中对沙发旅游警示 （亚庇18日讯）中国驻亚庇总领事馆提醒旅游沙巴的中国游客，注意人身及财产安全，包括切勿冒险夜间出海。

中驻庇总领馆网页提醒游沙需注意人身及财产安全。

（亚庇18日讯）中国驻亚庇总领事馆提醒旅游沙巴的中国游客，注意人身及财产安全，包括切勿冒险夜间出海。

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总领馆本月13日在官方网页上提醒赴沙巴的中国游客注意人身及财产安。沙巴东海岸在一周前发生海上绑架案，3名印尼渔民遭菲南恐怖分子绑架。

该网页指出：近期，菲南武装恐怖分子频密出没，沙巴东部海岸仙本那和拿笃海域已连接发生多起当地渔民被绑架事件。同时，涉及中国游客人身意外伤害、因漏盖入境章而导致出境受阻等案件不时发生。

总领馆共列出5项事件，要该国游客留意：

1.注意出海人身安全。沙巴海上游玩项目众多，游客在参与海上项目时一定要结伴而行，谨慎前往偏远岛屿游玩，并选择正规旅行社参观团。现沙巴东海岸实行夜间宵禁（傍晚6时至清晨6时），为了人身安全，切勿冒险夜间出海。

2.注意财产安全。沙巴部分地区非法移民问题较为突出，游客遇盗抢的案件常有发生。提醒广大游客游玩期间妥善保管个人证件及贵重物品。如遇盗抢，请及时就近报警；如需补办证件，请及时与总领馆取得联系。

3.注意入境时加盖入境章。凡是在亚庇机场入境或转机至其他城市（包括转接国际、国内和州内航班），均须先到机场移民柜台办理入境盖章手续。如未盖入境章入境或转机，出境时将面临罚款和拘押。

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4.注意身体健康，避免发生意外。沙巴地处热带，全年气温较高，游客特别是年长游客来沙前做好体检，关注旅行途中身体状况。避免过度劳累、意外摔伤，避免过多摄入容易引起突发疾病的食物，特别是榴梿等含糖量较高的热带水果。谨慎选择容易导致意外发生的极限运动项目。

5.注意购买足额保险。近期中国游客在沙巴遭遇摔伤、车祸、突发心脏病、脑梗等案例时有发生，为确保得到及时有效治疗，建议广大游客出行前购买足额境外医疗和人身意外保险。

总领馆也提醒中国游客遇到紧急情况，联络警方并与总领馆联系。驻亚庇总领馆领保电话：0060-149857312、驻大马大使馆领保电话：0060-321645301及中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308/59913991。