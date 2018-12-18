要求收回裸辞党职决定．槟13区部挺努鲁续领导 槟州公正党12位区部主席，今日表示全力支持努鲁依莎（峇东埔区国会议员），要求她收回裸辞党职的决定，继续担任峇东埔区部主席、槟州主席及党副主席。

槟州公正党所有区部支持努鲁依莎任州主席；左起诺丽拉、陈顺安、王康立、查基尤丁、慕斯达法及祖基菲里。（图：星洲日报）

（槟城．大山脚18日讯）槟州公正党12位区部主席，今日表示全力支持努鲁依莎（峇东埔区国会议员），要求她收回裸辞党职的决定，继续担任峇东埔区部主席、槟州主席及党副主席。

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这份“槟州公正党各区部主席新闻文告”，由甲抛峇底区部主席即槟州第一副首长查基尤丁署名及代表各区部主席在安曼基金大厦宣读。出席新闻发布会者有另3位区部主席：即升旗山的王康立、武吉牛汝莪的陈顺安及打昔汝莪的慕斯达法，以及该党前槟州秘书祖基菲里及峇东埔区部妇女组主席诺丽拉。

查基尤丁说，槟州13个区部同仁皆希望努鲁依莎接受党委托给她的职务，各区部也承诺会给予合作，以提高公正党的尊严。

“我们尊重努鲁依莎的决定，但我们呼吁她继续保持她向来推崇的全民公正斗争精神。”

查基尤丁说，该党槟州各区部通过今天的新闻发布会，向努鲁依莎传达要求她收回辞职的决定，而各区部主席也将联络努鲁依莎。

他说，努鲁依莎是有能力和经验的党领袖，若失去这样的领袖，对任何组织来说都是损失。

诺丽拉说，我国需要像努鲁依莎这么有能力和勇于发言的女领袖。