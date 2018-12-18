李文材盼重新考虑辞职事．“努鲁是党重要资产” 公正党政治局委员李文材促请“烈火莫熄公主”努鲁依莎重新考虑辞去副主席职和拒绝受委槟城州主席职的决定。

（吉隆坡18日讯）公正党政治局委员李文材促请“烈火莫熄公主”努鲁依莎重新考虑辞去副主席职和拒绝受委槟城州主席职的决定。

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他形容努鲁依莎是公正党、希望联盟和国家的重要资产，所以他希望后者能继续作出贡献。

李文材也是卫生部副部长，他今日出席世界银行集团最新推出的《马来西亚经济监测报告》推介礼后，受询及努鲁依莎辞职的原因时说：“原因应该去问她，我只能说，我希望她重新考虑。”

他说，无论如何，他都会尊重努鲁依莎的最终决定，并相信现在和未来，她都有重要的角色可以扮演。

马儿童发育迟缓率21%

对于大马儿童发育迟缓的问题，他指出，根据联合国儿童基金会的研究，我国的儿童发育迟缓率为21%。

他说，儿童发育迟缓的原因有两部份，一部份是城市贫困人口和乡区贫困人口，包括内陆地区的原住民和人民组屋的贫困家庭。

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“由于这些家庭的父母要上班，可能没有足够时间和为孩子们提供营养的讯息。”

他表示卫生部会严正的看待此问题，因为若没有妥善的解决，它可能会成为未来的问题。