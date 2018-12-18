胡栋强谈土团收编巫统前领袖．“努鲁比林氏父子有骨气” 民政党署理主席胡栋强认为，在土团党大事收编出走的巫统前领袖的事件上，人民公正党前副主席努鲁依莎的表现比行动党林氏父子还要有骨气，这是值得给予肯定。

（吉隆坡18日讯）民政党署理主席胡栋强认为，在土团党大事收编出走的巫统前领袖的事件上，人民公正党前副主席努鲁依莎的表现比行动党林氏父子还要有骨气，这是值得给予肯定。

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他在文告中说，相信努鲁辞去党职其中一个导火线就是抗议土团党大事收编出走的巫统前领袖，包括被指是政治垃圾。

他也批评林冠英和林吉祥两人对巫青前团长兼甲州前首长丹斯里阿都拉欣淡比仄加入土团，保持沉默，甚至连反对也不敢。

他表示，民政党支持努鲁的决定，也希望希盟的其他领袖能够因为她的辞职而醒觉，拒绝不健康的政治青蛙文化，共同打造健康的民主体制。

“努鲁和林氏父子相比，让我们看到，前者不畏惧强权，向强权说不，后者，为了自身利益和官职，连说不的能力都没有，还将行动党沦落到‘静静党’。”

他说，尽管行动党指希联各成员党平起平坐，互相制衡，但是，现在看来42席的行动党要听命于只有16席的土团党，是令人讽刺的事。

他建议，国会也仿效槟州州议会，通过反跳槽法令，任何人中选后如果要跳槽到其他政党，就必须辞职然后重新通过补选让人民重新委托，而不是带职跳去其他政党。