威尼斯：消拯员悲剧得教训‧“国人勿自当判官” 国会上议院主席兼国大党主席丹斯里威尼斯瓦兰指出，雪州USJ25区兴都庙骚乱事件中遭殴伤最终不治的消拯员莫哈末阿迪的案例，对大众来说是一件警世教材和教训，即不管发生甚么事都不可以随心所欲，因为它可能干扰公共秩序。

威尼斯瓦兰在国会上议院针对消拯员不幸身亡事件发表谈话。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）国会上议院主席兼国大党主席丹斯里威尼斯瓦兰指出，雪州USJ25区兴都庙骚乱事件中遭殴伤最终不治的消拯员莫哈末阿迪的案例，对大众来说是一件警世教材和教训，即不管发生甚么事都不可以随心所欲，因为它可能干扰公共秩序。

广告

“这起事件虽然无关种族冲突，但是当每个人把法律操纵在自己的手中时，随时可能演变成种族课题，国家也就动荡不安。”

已提醒政党领袖慎言

威尼斯瓦兰今日在国会走廊对记者说，之前已提醒政党领袖，在发生这起事故后要谨慎发言，警方或消拯员都是依据纪律执行任务。

“当我们身为领袖发表了谈话之后就会引起公众的回响，一些公众甚至自行执法，此事对大家来说应该被视为一个教训，这不关种族或宗教；死者是一位尽责的消拯员，他去救火和救人，最终赔上命，令人难以接受。”

询及警方目前援引刑事法典302条文（谋杀）调查此案，而不是原有的307（企图谋杀）条文时，威尼斯瓦兰说，由于死者是被人“杀害”的，自然从谋杀角度调查。

他对死者家属致予万分同情。