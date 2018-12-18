洪东凯．橡胶印章 马来西亚的地方议会选举在1964年马印冲突后被取消，屈指一算，人民失去第三张选票已55年。

马来西亚的地方议会选举在1964年马印冲突后被取消，屈指一算，人民失去第三张选票已55年。

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希望联盟在509全国大选前发表的竞选宣言中，承诺恢复地方议会选举，但希盟最近再次食言，首相马哈迪更以可能引发种族冲突为由，宣布不恢复地方议会选举。

一场选举将引发种族冲突？那么，政府不如索性取消大选，直接委任自己人当议员更好？

看来，希盟比较顾虑的是，一旦恢复了地方议会选举，极有可能出现反对党拿下角色最吃重的地方议会，很多由州政府提出的政策无法如愿落实。

地方议会与我们的日常生活息息相关，处理废料、清理水沟、修补道路、批准发展计划等，这些都是地方议会的工作，如果反对党候选人在选举中胜出成了地方议员，然后在这些民生问题上表现优秀，或者能够圆满处理，很大可能性会在大选威胁执政党的州，甚至是联邦政权。

现在的地方议会议员是相关州属执政党委任的，说得难听一点，他们其实是州政府的“橡胶印章”，当州行政议会议决任何的发展计划需要地方议会批准时，这些橡胶印章只能说“椰”（Ya），他们几乎不可能反对“上司”的决定。

如果有一两个人提出反对，他们随时可能变成“一届议员”，下届再也不会见到他们重新被委任。

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倘若地方议员不再由政党委任，而由人民投选出来，情况就有所不同了。他们在未来批准任何人民反对的发展计划前会更谨慎，因为他们知道人民可以选他们，也可以在下一次把他们拉倒。

譬如早前闹得沸沸扬扬的柔府外劳村计划，明眼人一看就知道槟州政府建议的地点并不适合兴建即将容纳数千人的外劳宿舍。

可是，市议员都是政党委任的，他们哪有可能反对自身州政府的计划？最终，这项计划当然获得市局通过，幸好人民最终上诉得直，上诉局撤销发展准证，其中一个原因是计划毗邻多名地主没有接获发展商的申请准证通知书。

一个影响深远的外劳村就出现不符合程序，却依然被市局批准的情况，那试问那些在各个地方议会里的橡胶印章，曾经批准了多少个不符合程序的发展计划呢？

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因此，政府必须把第三张选票归还给人民，让地方议会更有透明度，把黑箱作业的问题减至最低点，甚至是解决民生问题时会比现在更出色。